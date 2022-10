「親友の好きな人に告白するのはアウト or セーフ？」恋愛は早い者勝ち…？

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。10月26日(水)は、『全国アウト or セーフ審議会』と題してお届けしました。日常生活にある「してもいい」「しないほうがいい」行動をリスナーから募集し、審議していきました。前編の記事では、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、例として出された『親友の好きな人に告白するのは、アウト or セーフ?』について話し合った場面を紹介します。●後編はこちらこもり校長:今夜は、全国の生徒(リスナー)のみんなと一緒に、「審議会」をおこなっていきます。議題は「これってアウト? それともセーフ?」です。学校生活や家でのこと、普段の生活のなかで感じている「これってアウト? それともセーフ?」ということを送ってきてください。ぺえ教頭:例えば、とか。こもり校長:これは……人によると思うけど、俺はアウト。教頭はどっち?ぺえ教頭:う~ん……それで、自分の気持ちが抑えられる? 我慢できるかなぁ。こもり校長:たしかに。(アウトだけど)俺もそっち側になったことはないからね。(セーフだとしたら)こんなキャラだから、「知らなかった」みたいな感じに持っていくのがうまいと思うのよ(笑)。ぺえ教頭:バカなふり、気づいてないふりをしてね。こもり校長:告白して成功したとて、しなかったとて、「え? 好きだったの?! ごめんごめん」みたいな。ぺえ教頭:でも、脳裏にその考えがあるんだとしたら、この立場になったらするよ。こもり校長:なのかな? 俺、最低じゃん。ぺえ教頭:いや、わかんないけどね(笑)。しかも、それが最低なのか最低じゃないのかもわかんなくない?こもり校長:たしかにね。ぺえ教頭:例えば、これが“親友の彼氏・彼女”とかだったら別だよ。でも、まだくっついてないわけでしょ? ならいいんじゃない?こもり校長:そうね。ぺえ教頭:しょうがないじゃない、愛だもん! 愛は止められない気がするから。だから……セーフかなぁ?こもり校長:セーフ?ぺえ教頭:うん。だし、親友が私の好きな人に告白したとしても、許すもん。しょうがないもん。こもり校長:うん。ぺえ教頭:恋愛って、早い者勝ちみたいなところもあるじゃない。だから、そんなこと言ってられないかも。こもり校長:たしかにね~。・友達からもらったお菓子を別の人に渡すのは?(19歳)・カレーをかき混ぜて食べるのって?(15歳)・先生や先輩に対しての相づちに「うんうん」と言うのは?(16歳)・学校を休んだ人がオンラインゲームをするのは?(14歳)・学校でお昼ご飯にウーバーイーツを頼むのは?(17歳)・入部から半年間、部員の名前を覚えられていないのは?(16歳)・専門系の学校に入ったけど、他の道に興味を持ちながら勉強するのは?(16歳)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/