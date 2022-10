11月10日(木)19:00から読売テレビ・日本テレビ系で放送される「ベストヒット歌謡祭2022」の出演アーティストが発表された。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により昨年は無観客での開催となった「ベストヒット歌謡祭」。今年は3年ぶりの有観客会場となる大阪・フェスティバルホールから2時間にわたり生放送される。

出演が発表されたのは、石川花、STU48、NMB48、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、コブクロ、櫻坂46、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、JO1、Da-iCE、田中あいみ、Tani Yuuki、DA PUMP、Toshl、なにわ男子、乃木坂46、THE BEAT GARDEN、BE:FIRST、BiSH、日向坂46、三浦大知、ゆず、緑黄色社会の23組。NMB48は視聴者から“渋谷凪咲がモノボケをするアイテム”を募り、それらを用いて歌唱セットを、乃木坂46はTwitterで募集した写真を元に“世界で一つの巨大モザイクアート”を製作する企画に挑戦する。なおNMB48メンバーが、視聴者が持参したアイテムを直接受け取るイベント「受け取り会」も開催。日程や当日の参加メンバーについての詳細は追って発表される。

読売テレビ・日本テレビ系「ベストヒット歌謡祭2022」

2022年11月10日(木)19:00~21:00

<出演者>

MC:宮根誠司 / ウエンツ瑛士

アーティスト:石川花 / STU48 / NMB48 / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / コブクロ / 櫻坂46 / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / JO1 / Da-iCE / 田中あいみ / Tani Yuuki / DA PUMP / Toshl / なにわ男子 / 乃木坂46 / THE BEAT GARDEN / BE:FIRST / BiSH / 日向坂46 / 三浦大知 / ゆず / 緑黄色社会