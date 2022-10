「『SPY×FAMILY』のアーニャ」「NewJeans」「チーズナン」…INI木村柾哉、許豊凡、池﨑理人の最近ハマっているものは？

グローバルボーイズグループ・INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「From INI」。毎週金曜深夜の2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。10月21日(金)の放送では、木村柾哉と許豊凡、池﨑理人が、近況報告として自身のマイブームを語りました。

今回はラジオスペシャルウィークということで、メンバー全員が登場。25時台の後半に登場した木村、許、池﨑は「この3人の組み合わせでラジオに出るのは久しぶり」とのことで、“最近ハマっているもの”の話題から三者三様のマイブームを紹介しました。

◆池﨑理人「アーニャを見るために『SPY×FAMILY』を観ている」

木村:理人の最近ハマっているものを教えてくださいよ。

池﨑:僕は、アーニャ(テレビアニメ『SPY×FAMILY』のキャラクター)です。めちゃくちゃミーハー(笑)。

木村:『SPY×FAMILY』じゃなくて、アーニャにハマっているんだ!

池﨑:そう! アーニャを見るために『SPY×FAMILY』を観ている(笑)。アーニャはかわいいね。

木村:最近、第2クールが始まったよね。俺も観てますよ!

池﨑:豊凡も観てる?

許:観たことありません……でもアーニャは知ってる。「アーニャは○○が好き」みたいなやつでしょ?

木村:そうそう。知ってはいるんだね!

◆許豊凡「NewJeansをすごく聴いています」

木村:豊凡がハマっているものは?

池﨑:ずっとK-POPを聴いてるよね?

許:そうですね! 最近はNewJeans(韓国発の5人組女性グループ)をすごく聴いています。

木村:そうじゃん! よく歌っているじゃん!

池﨑:歌っているし、踊っているし(笑)。

許:「Hype Boy」(1st EP『New Jeans』収録曲)ね(笑)。

木村:一緒にご飯に行ったときも、「めちゃくちゃ歌うやん!」って思ったよ。

許:「I just want you.Call my phone right now♪」みたいな(笑)。

木村・池﨑:お~。

許:最近は、NewJeansさんの曲をギターで弾き語りカバーしている動画を観ています。みんなうまくて、ちょっと原曲とは違う感じでめちゃめちゃいいです。(NewJeansは)歌い方も参考になるので、勉強も兼ねて観ています。

池﨑:どんどん出てきた(笑)!

◆木村柾哉「チーズナンにハマっています」

木村:俺はチーズナンにハマっています。以上です!

池﨑:以上なの!? カレーと一緒に食べるの?

木村:“だけ”です。普通のナンはおかわり無料なので、そのおかわりしたシンプルなナンはカレーと一緒に食べる。チーズナンは、チーズナンだけで食べます。

池﨑:はぇ~。

許:たまに「honey」と……ハニーっていうか、ハチミツをかけても……(笑)。

木村:「honey」は間違いではない(笑)。ピザにもチーズとハチミツが乗っているものがあるから、そんな感じよね。

許:おいしいですよ。

◇

