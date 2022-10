Da-iCE、ぴあアリーナMMで初披露した「スターマイン」ライブ映像公開

Da-iCEが「スターマイン」のライブ映像を公開した。

先日、同作のMV再生回数が自身最速での500万回再生を突破した、5人組男性アーティストDa-iCE。同再生のスピードは2021年に「日本レコード大賞」を受賞した「CITRUS」も凌駕する数字になっている。

【動画を見る】「スターマイン」ライブ映像

今回公開されたライブ映像は、2022年8月21日にぴあアリーナMMにて行われた「Da-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi-」最終公演のダブルアンコールで初披露されたもの。1月11日に発売される『Da-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi-』のDVD/Blu-rayにも収録予定。

「スターマイン」は、TikTok内でYouTuberのコムドットのあむぎりや徳川家康の名前で知られる加藤乃愛などのクリエイターたちが次々と動画を投稿し話題となり、さらにAppleMusic内のトップソングチャートやLINE MUSIC内のデイリーチャートにもチャートインした。

2曲入りのデジタルシングル『イマ』に収録されている本楽曲は、作詞曲をリーダーの工藤大輝が担当しており、誰もが一度聴いたら忘れられないアッパーチューンになっている。

<リリース情報>

Da-iCE

「スターマイン」

配信中

Streaming & Download

https://music.apple.com/jp/album/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%B3/1638296016?i=1638296017

Da-iCE

LIVE DVD/Blu-ray『Da-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi-』

発売日:2023年1月11日(水)

豪華盤/初回生産限定盤(特典映像収録、SPECIAL LIVE PHOTO BOOK SET[Solo 5冊+Group1冊]封入)

[DVD5枚組(スマプラ対応)]

品番:AVBD-27600~4

価格:25000円(税込)

[Blu-ray Disc5枚組(スマプラ対応)]

品番:AVXD-27605~9

価格:25000円(税込)

通常盤(Da-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi- LIVE PHOTO BOOK封入)

[DVD2枚組(スマプラ対応)]

品番:AVBD-27610~1

価格:6600円(税込)

[Blu-ray Disc(スマプラ対応)]

品番:AVXD-27612

価格:6600円(税込)

=収録内容=

「Da-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi-」 ※各形態共通

・DOSE

・FAKESHOW

・Its not over

・WATCH OUT

・UP to the Stars

・BET

・SWITCH

・Break out

・Limits

・Free Falling

・Chocolate Sympathy

・Sweet Day

・NIGHT OWL

・Promise

・CITRUS

・DREAMIN ON

・Clap and Clap

・TOKI

・BACK TO BACK

・Kartell

・ホンネはJoke

・君色

・Live goes on

・スターマイン

「Da-iCE TWO MAN LIVE TOUR 2022 -REVERSi-」 ※豪華盤のみ収録

・BACK TO BACK

・Revolver

・Limits

・FAKE ME FAKE ME OUT

・Kartell

・恋ごころ

・Promise

・amp

・CITRUS

・Break out

・SWITCH

・Clap and Clap

・DREAMIN ON

「Da-iCE Year end show 2021」 ※豪華盤のみ収録

・WELCOME!

・TOKYO MERRY GO ROUND

・DREAMIN ON

・エビバディ

・TIME COASTER

・FAKESHOW

・Bubble Love

・Bodyguard

・amp

・DATE

・恋ごころ

・雲を抜けた青空

・CITRUS

・パラダイブ

・Phoenix

・BACK TO BACK

・Kartell

・Live goes on

・Melody

※豪華盤のみ収録

「Da-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi-」「Da-iCE TWO MAN LIVE TOUR 2022 -REVERSi-」ドキュメンタリー映像

Da-iCE Official HP:https://da-ice.jp