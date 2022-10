BUMP OF CHICKEN、結成25周年幕張公演の映像作品より「なないろ」公開

BUMP OF CHICKENが、2022年12月21日リリースのライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe』から「なないろ」のライブ映像を公開した。

ライブ映像作品に合わせ、新シングル『SOUVENIR』の詳細も発表したBUMP OF CHICKEN。それぞれの作品は各CDショップ・ECサイトで予約を受付している。

【動画を見る】ライブ映像「なないろ」

さらに、各ショップ(EC含む)で作品を予約した人には、2023年2月11日からスタートするツアー「BUMP OF CHICKEN TOUR 2023」の最速先行抽選に申し込めるシリアルが配布される。

<リリース情報>

BUMP OF CHICKEN

Live Blu-ray『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe』

発売日:2022年12月21日(水)

初回仕様限定盤

(Blu-ray+LIVE CD+LIVE PHOTO BOOK)

品番:TFXQ-78232~78233

価格:7700円(税込)

=収録内容=

【Blu-ray】

BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe

1. アカシア

2. Hello,world!

3. 天体観測

4. なないろ

5. ギルド

6. イノセント

7. Flare

8. 銀河鉄道

9. リトルブレイバー

10. 才悩人応援歌

11. Aurora

12. ray

13. ファイター

14. メーデー

15. クロノスタシス

16. 木漏れ日と一緒に

17. ガラスのブルース

18. くだらない唄

【LIVE CD】

BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe LIVE CD

1. アカシア

2. Hello,world!

3. 天体観測

4. なないろ

5. ギルド

6. イノセント

7. Flare

8. 銀河鉄道

9. リトルブレイバー

10. 才悩人応援歌

11. Aurora

12. ray

13. ファイター

14. メーデー

【LIVE PHOTO BOOK】

ステージでのパフォーマンスや舞台裏の様子まで追った全56ページのLIVE PHOTO BOOK

※三方背スリーブ付き

BUMP OF CHICKEN

新シングル『SOUVENIR』

発売日:2022年12月21日(水)

初回仕様限定盤(CD+Blu-ray)

品番:TFCC-89751~89752

価格:3300円(税込)

=収録内容=

【CD】

SOUVENIRを含む3曲収録

【Blu-ray】

BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe Other Selection

1. 宇宙飛行士への手紙

2. arrows

3. Small world

4. 乗車権

5. オンリー ロンリー グローリー

6. BUMP OF CHICKENのテーマ

購入&予約リンク

https://BUMPOFCHICKEN.lnk.to/20221221

シリアル配布期間・応募

CDショップ:シリアル配布期間:10月26日(水)12:00〜11月1日(火)閉店

ECサイト:シリアル予約受付期間:10月26日(水)12:00〜11月1日(火)23:59

応募期間:10月26日(水)12:00〜11月7日(月)23:59

お申込方法

応募受付URL:https://eplus.jp/bumpofchicken-cd/

<ライブ情報>

「BUMP OF CHICKEN TOUR 2023」

2023年2月11日(土) 東京・有明アリーナ

2023年2月12日(日) 東京・有明アリーナ

2023年2月18日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館

2023年2月19日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館

2023年3月1日(水) 大阪・大阪城ホール

2023年3月2日(木) 大阪・大阪城ホール

2023年3月9日(木) 徳島・アスティとくしま

2023年3月18日(土) 愛知・ポートメッセなごや第一展示館

2023年3月19日(日) 愛知・ポートメッセなごや第一展示館

2023年4月1日(土) 長野・ビックハット

2023年4月2日(日) 長野・ビックハット

2023年4月8日(土) 宮城・宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21)

2023年4月9日(日) 宮城・宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21)

2023年4月20日(木)北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

BUMP OF CHICKEN オフィシャルサイト:http://www.bumpofchicken.com/