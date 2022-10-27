石山さやかによる3年ぶりの個展「FANFARE」が、11月22日から27日にかけて東京・下北沢のmona recordsで開催される。

「FANFARE」は、マンガや挿絵などの仕事と並行して“音楽関連のアートワーク”を多数手がけてきた石山による、「日常の中で音楽を聴く人、鳴らす人」をテーマにした企画。額装作品、ドローイングの展示とグッズ販売を行いつつ、石山とゆかりあるアーティストを中心としたライブイベントが同会場で開催される。展示の時間は入場無料だが、ライブイベントの開催時間はチケット代が発生するため注意しよう。

石山さやか個展「FANFARE」

期間：2022年11月22日（火）～11月27日（日）

時間： 11:00～17:00 （25日のみ11:00～19:00、19:30～23:00）

会場：東京都 mona records

料金：入場無料（ライブイベントは別途チケット代必要）

「FANFARE」会期中ライブイベント

「ファンファーレと大好きなおんがく」

日時：2022年11月22日（火） 18:30開場、18:45開演

料金：2500円（＋1ドリンク）

出演：かよこバンド、emu town、まんぷく、ザ・ラブソンズ、トワハルズ

「日常のファンファーレ」

日時：2022年11月23日（水・祝） 18:30開場、19:00開演

料金：2400円（＋1ドリンク）

出演：daisansei、Dokkoise House、muzzle、オレモリカエル

「LISTEN TO FANFARE」

日時：2022年11月24日（木） 18:30開場、19:00開演

料金：前売り4500円、当日5000円（＋1ドリンク）

出演：Curly Giraffe×堀江博久、Eamon McGrath （from Canada）、SNARE COVER

「FANFARE eve」

日時：2022年11月25日（金） 19:30開場・開演

料金：無料（ドリンク代別）

出演：Hiroki, Moral & Pureness（弾き語り）、PENO、Yuto Kanai、シバノゲン、とーる、ツタヤさん

「FANFARE DAY1」

日時：2022年11月26日（土） 19:00開場、19:30開演

料金：前売り3500円、当日4000円（＋1ドリンク）

出演：Superfriends、The World Will Tear Us Apart、Looisbos

「FANFARE DAY2」

日時：2022年11月27日（日） 19:00開場、19:30開演

料金：前売り3500円、当日4000円（＋1ドリンク）

出演：Koji Takagi from Pictured Resort、猫戦（mellow set） 、ゆうさり二重奏

※「PENO」の「N」はティルデ付きが正式表記。