空山基デザインのシャドームーンがメッキのベアブリックに！

『仮面ライダーBLACK』に登場したシャドームーンと、メタリックな画風が特徴のイラストレーター空山基がコラボしたイラスト&フィギュアが、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった。

シャドームーンは特撮TV番組『仮面ライダーBLACK』に登場する悪役。悪の組織ゴルゴムのボス創世王の跡継ぎ候補である世紀王の1人。同じく世紀王であるブラックサン=仮面ライダーBLACKの宿敵となった。デザイン的には仮面ライダー風だが厳密には仮面ライダーではなく、名前にも「仮面ライダー」が付かない。

余談だがリブート作品『仮面ライダーBLACK SUN』に登場する方は「仮面ライダーシャドームーン」という名前である。

今回のベアブリックの元になったのは、メタリックな画風が特徴のイラストレーター空山基がシャドームーンを描いたイラスト。

2021年7月の「MEDICOM TOY 25th ANNIVERSARY EXHIBITION」ではそれを立体化したフィギュアが参考出品されていたが、そのフィギュア自体はまだ商品化されていない。

空山版シャドームーンは額など一部のデザインとカラーリングが『仮面ライダーBLACK』に登場したものと異なっている。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。

(C) 石森プロ・東映 (C)HAJIME SORAYAMA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SHADOW MOON (Ver. HAJIME SORAYAMA) 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万2000円(左)、10万7800円(右)(共に税込)

2022年11月発売予定

特撮TV番組『仮面ライダーBLACK』に登場した銀色の悪役シャドームーンと、メタリックな画風が特徴のイラストレーター空山基のコラボベアブリック。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて発売予定。

メディコム・トイではシャドームーン以外にも様々なキャラクターのベアブリックや、企業やアーティストとコラボしたベアブリック、アート作品をモチーフにしたベアブリックなどを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

ROBOCOP 2 TM & (C) 1990-2022 Orion Pictures Corp.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ROBOCOP 2 MURPHY HEAD Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万680円(左2点)、12万9800円(右)(共に税込)

2023年5月発売・発送予定

SF特撮映画『ロボコップ2』より、ロボコップの素顔状態をベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年10月24日(月)00:00から2022年11月10日(木)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) FUJIYA

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BAPE(R) ペコちゃん GREEN 100% & 400%(上左2点)、1000%(上右)

BE@RBRICK BAPE(R) ペコちゃん PINK 100% & 400%(中左2点)、1000%(中右)

BE@RBRICK BAPE(R) ペコちゃん BLUE 100% & 400%(下左2点)、1000%(下右)

発売元/不二家

販売元/NOWHERE Co.,Ltd.

各1万6500円(各段左2点)、各8万5800円(各段右)(全て税込)

2022年11月発売予定

不二家のペコちゃんとファッションブランドBAPE(R)=A BATHING APE(R)〈ア・ベイシング・エイプ(R)〉とのコラボベアブリック。 GREEN、PINK、BLUEの3色展開。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及び、WEB STOREにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)不二家ネットショップコールセンター:0120-228305(土日祝祭日・年末年始除く平日10時~17時)

(C) 2022 Viacom Overseas Holdings C.V. (C) 2022 Viacom.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK RAPHAEL CHROME Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、9万6800円(右)(共に税込)

2023年5月発売・発送予定

アニメ『ミュータント・タートルズ』のラファエロをメッキ仕様でベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年10月24日(月)00:00から2022年11月10日(木)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) 2022 Viacom International Inc. All Rights Reserved. The Ren & Stimpy Show and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK REN & STIMPY "SPACE MADNESS" 400% 2PCS SET

発売元:メディコム・トイ

2万2000円(税込)

2023年5月発売・発送予定

アニメ『レンとスティンピー』の「スペースマッドネス」から、主人公レンとスティンピーをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年10月24日(月)00:00から2022年11月10日(木)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) Disney

BE@RBRICK Box Lunch Minnie 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年5月発売・発送予定

短編映画『ミッキーの摩天楼狂笑曲』に登場するミニーマウスがベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年10月24日(月)00:00から2022年11月10日(木)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) tactics records all rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BRAHMAN ELEPHANT BLUE 400%(左)、1000%(中左)

BE@RBRICK BRAHMAN ELEPHANT YELLOW 400%(中右)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

各1万1000円(左、中右)、5万5000円(中左、右)(全て税込)

2023年5月発売・発送予定

ロックバンド・ブラフマンのベアブリック。2サイズ、2色展開。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年10月24日(月)00:00から2022年11月10日(木)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

F.C.R.B. SOPH. TOKYO 23 BE@RBRICK 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

販売元:SOPH.

1万6500円(税込)

ファッションブランドSOPH.(ソフ)の23周年記念ベアブリック。架空のサッカーチームをモチーフとしたF.C.R.B.(FCレアルブリストル)のデザインを使用。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、SOPH.SHOP及びSOPH.オンラインストアにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)www.soph.net

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK FDMTL BORO 400%(左)、1000%(右)

販売元:フリークワークス

発売元:メディコム・トイ

2万4200円(左)、10万1200円(右)(共に税込)

2022年11月発売予定

ファッションブランドFDML(ファンダメンタル)のBORO(ボロ)生地柄のベアブリック。着ぐるみ仕様。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店及びFDMTL取扱い各店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)ユーザーサポート/FDMTL TOKYO:03-6721-6561

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

ほりにしBE@RBRICK 100%セット

発売元:メディコム・トイ

3850円(税込)

2022年11月発売予定

アウトドアスパイス「ほりにし」とのコラボベアブリック。「ほりにし」100グラム瓶とベアブリック100%のセットでの販売。

OUTDOOR SHOP Orange、オンラインショッピング(https://www.shop-orange.info/)他一部店舗で販売予定。

(問)OUTDOOR SHOP Orange:info@shop-orange.info

〒649-7113 和歌山県 伊都郡かつらぎ町妙寺488-4 ギア館 0736-20-1329

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

ほりにしBE@RBRICK 400%

発売元:メディコム・トイ

1万5800円(税込)

2022年11月発売予定

「ほりにし」とのコラボベアブリック。こちらはベアブリック単品での販売。

OUTDOOR SHOP Orange、オンラインショッピング(https://www.shop-orange.info/)他一部店舗で販売予定。

(問)OUTDOOR SHOP Orange:info@shop-orange.info

〒649-7113 和歌山県 伊都郡かつらぎ町妙寺488-4 ギア館 0736-20-1329

次のページにもアイテムあり!

>>>ベアブリック新作の画像を見る(画像21点)

(C) 2022 The Trustees of the British Museum

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

The British Museum BE@RBRICK 「Coffin of Hornedjitef」 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万8700円(税込)

2022年11月抽選受付開始予定

大英博物館とのコラボベアブリックの新作。今回は、古代エジプトの神官ホルネジュイテフの美しい装飾が施された棺がモチーフ。

セブンネットショッピング(7net.omni7.jp)にて販売。

(問)セブンネットショッピング

(C) friendswithyou

KUBRICK TM & (C) 2000-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

KUBRICK FriendsWithYou 「Little Cloud Boy」 Grey 400%(左)

KUBRICK FriendsWithYou 「Little Cloud Boy」 White 1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万9580円(左)、19万5800円(右)(共に税込)

ベアブリックのルーツであるブロックタイプフィギュアKUBRICK(キューブリック)の新作。アーティストユニットFriendsWithYou(フレンドウィズユー)のリトルクラウドボーイを再現している。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて発売予定。

(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

(C) 2022 Musidor B.V. Under license to Bravado Merchandising. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Andy Warhol x The Rolling Stones ”Love You Live” 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万8700円(左)、8万5800円(右)(共に税込)

2023年5月発売・発送予定

アーティストのアンディ・ウォーホルがジャケットをデザインした、ロックバンドのザ・ローリング・ストーンズのアルバム「ラヴ・ユー・ライヴ」のベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年10月24日(月)00:00から2022年11月10日(木)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK JEAN-MICHEL BASQUIAT #9 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年4月発売・発送予定

アーティストのジャン=ミシェル・バスキアの作品をプリントしたベアブリック第9弾。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年10月24日(月)00:00から2022年11月10日(木)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

Copyright (C) 2022 kapitza.com

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK kapitza "Lollipop" 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)

2023年5月発売・発送予定

デザインユニット・カピッツアの作品「ロリポップ」をプリントしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年10月24日(月)00:00から2022年11月10日(木)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) Keith Haring Foundation Licensed by Artestar, New York

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK KEITH HARING #9 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年4月発売・発送予定

アーティストのキース・ヘリングの作品をプリントしたベアブリック第9弾。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年10月24日(月)00:00から2022年11月10日(木)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK GOLD TEXALIUM 1000%

製造元:RDS

発売元:メディコム・トイ

121万円(税込、送料別)

2023年2月発売・発送予定

グラスファイバー(ガラス繊維)にアルミを蒸着させた素材ゴールドテキサリウムとドライカーボンのハイブリッドマテリアルで作られたベアブリック。オートクレーブ(大型圧力装置)により成形されたドライカーボンを1品ずつ手作業で仕上げした究極の一品。

オーダーメイドの受注生産となる。月に数体しか生産できないため、発送に6ヶ月以上時間がかかる場合あり。予めご了承を。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年10月24日(月)00:00から2022年11月10日(木)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

有田BE@RBRICK【花鳥紋】400%

発売元:メディコム・トイ

44万円(税込)

2022年11月発売予定

伝統工芸品・有田焼のBE@RBRICKの新作。プロデュース:中祥人(ミッドランドクリエイション)。1品ずつ熟練した職人のハンドメイドで仕上げられた究極の逸品だ。

2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK グリーティング 結婚 #2 PLUS 1000%

発売元:メディコム・トイ

7万4800円(税込)

2022年11月発売予定

新郎と新婦のセット。ベアブリックは基本、追加パーツがないのだが、こちらは例外的に布製ブーケ&ドレス付き。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 金 着ぐるみ版 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

8800円(左)、4万9500円(右)(共に税込)

2022年11月発売予定

メディコム・トイの東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。

(問)メディコム・トイ 東京スカイツリータウン ソラマチ店:03-3622-6000

招き猫は和のベアブリックの中でも特に人気が高く、数え切れないほどのバリエーションが登場している。着ぐるみ版はその中でも珍しいタイプだが今回が初めてではなく、2018年に白色の「BE@RBRICK 招き猫 着ぐるみ版 400%」「同 1000%」が発売されている。