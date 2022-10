ミッキーたちの『あったかぬいぐるみ』でポカポカ癒される♪

ぎゅっと抱きしめて温まる『あったかぬいぐるみ』に、ディズニーキャラクターズのミッキー・マウス/ミニー・マウス/ドナルド・ダック/くまのプーさんが仲間入り♪ これからの季節に大活躍なミッキーたちの『あったかぬいぐるみ』をあなたの側に迎えてみてはいかが?

『あったかぬいぐるみ ディズニーキャラクターズ』は、本体についたUSBケーブルをポートに差し込むと、約30秒後にはキャラクターの背中がポカポカと温かくなるぬいぐるみ。温度は約42℃~46℃と、人肌よりすこし温かい心地の良い温度だ。

毛足の長い生地を採用しているため、まるで毛布のようなふわふわ幸せな抱き心地を堪能することができる。

これからの寒い時期、デスクでのPC作業中に膝に乗せたり、テレビ鑑賞や読書をするくつろぎ時間に一緒に過ごしたりするなど、活躍する使用シーンは様々!

また、モバイルバッテリーがあれば屋外でも使用できるので、外での寒い待ち時間もミッキーやミ二ー達と一緒にポカポカしながら待つことができる。

シリーズは「ミッキー・マウス」「ミニー・マウス」「ドナルド・ダック」「くまのプーさん」の4種類。

今年の冬は彼らをぎゅっと抱きしめて、一緒にポカポカと温まろう♪

