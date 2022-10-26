SKY-HI、新アルバム『THE DEBUT』ジャケ写と収録内容を公開

SKY-HIが自身の誕生日となる2022年12月12日にリリースされるオリジナルアルバム『THE DEBUT』のジャケット写真、収録内容を公開した。

「新章突入」をキーワードに、9月17日・18日に富士急ハイランドコニファーフォレストに2日間で3万人を動員させた「BMSG FES22」を成功させ、注目を集めるラッパー、アーティスト、実業家、プロデューサー、SKY-HI。

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今作のジャケットはSKY-HIのキャリア表現したような表情が印象的な3パターンになっている。

アルバム収録内容は、3RACHA of Stray KidsとコラボレーションしiTunesワールドチャートでは3位を獲得した｢JUST BREATHE feat. 3RACHA of Stray Kids｣をはじめ、BMSG所属アーティストの寅年が集結し「BMSG FES 22」で初披露された｢Tiger Style feat. Aile The Shota, JUNON, LEO｣。さらには、「BE:FIRST / Brave Generation」のリミックス楽曲として、同じくBMSG所属のNovel Core、Aile The Shota,、edhiii boiが集結した｢Brave Generation -BMSG United Remix-｣が収録される。その他、様々なプロデューサー陣が参加し全11曲を収録予定。

映像作品では、「SKY-HI HALL TOUR 2022 -超・八面六臂-」のファイナル・国際フォーラムA公演から音源化の前に披露されていた｢I am｣、｢Dramatic｣のライブ映像や、THE ORAL CIGARETTESの山中拓也、Aile The Shotaがゲストで出演したライブ映像を含め計8曲を収録。楽曲、映像ともにSKY-HIの様々な顔が楽しめる作品になっている。

＜リリース情報＞

SKY-HI

アルバム『THE DEBUT』

発売日：2022年12月12日（月）

レーベル：B-ME

予約はこちら

https://skyhi.lnk.to/thedebut_pkg

CD+2DVD+フォトブック（スマプラ対応）初回生産限定

BMSG MUSIC SHOP / AAA Party / AAA mobile / mu-mo SHOP限定盤

価格：11550円（税込）

品番：AVC1-63394/B～C

仕様：三方背ケース

封入特典：フォトブック（全100ページ）、ステッカー

=収録内容=

-CD-

1. I am

2. Crown Clown

3. Happy Boss Day

4. Dramatic

5. Tiger Style feat. Aile The Shota, JUNON, LEO

6. Bare-Bare

7. JUST BREATHE feat. 3RACHA of Stray Kids

8. Brave Generation -BMSG United Remix- / SKY-HI, Novel Core, Aile The Shota, edhiii boi

9. MISSION

10. Fly Without Wings

11. The Debut

-DVD DISC1-

●SKY-HI HALL TOUR 2022 -八面六臂-

1. Simplify Yourlife

2. Doppelgänger

3. Persona

4. F-3

5. 何様

6. Mr. Pshycho

7. Sexual Healing

8. Blue Monday

9. #Homesession

10. Seaside Bound

11. Tomorrow is another day

12. me time -remix- feat. Aile The Shota

13. Name tag

14. Walking on Water

15. フリージア

16. JUST BREATHE

17. センテンス -宇宙飛行士-

18. Dive To World

19. Limo

20. TOKYO SPOTLIGHT

21. Tumbler

22. Double Down

23. Snatchaway

24. 14th Syndrome feat. RUI, TAIKI, edhiii boi

25. そこにいた

26. Over the Moon

27. 創始創愛

28. アイリスライト

29. Good 4 You

30. Marble

31. 仕合わせ

32. One More Day feat. REIKO

33. カミツレベルベット 2020

34. To The First

-DVD DISC2-

●SKY-HI HALL TOUR 2022 -超・八面六臂-

1. Skys The Limit

2. Bare-Bare feat. Aile The Shota

3. ナナイロホリデー

4. I am

5. カンタンナコト feat. SKY-HI

6. Dive To World feat. Takuya Yamanaka（THE ORAL CIGARETTES）

7. Dramatic

8. Fly Without Wings

●Music Video

・JUST BREATHE feat. 3RACHA of Stray Kids

・Bare-Bare

・Fly Without Wings

CD+Blu-ray+フォトブック （スマプラ対応） 初回生産限定

BMSG MUSIC SHOP / AAA Party / AAA mobile / mu-mo SHOP限定盤

価格：11550円（税込）

品番：AVC1-63395/B

仕様：三方背ケース

封入特典：フォトブック（全100ページ）、ステッカー

-CD-

AVC1-63394/B～Cと共通

-Blu-ray-

AVC1-63394/B～Cと共通

CD+DVD 2枚組（スマプラ対応）

価格：8800円（税込）

品番：AVCD-63391/B～C

-CD-

品番：AVC1-63394/B～Cと共通

-DVD-

品番：AVC1-63394/B～Cと共通

CD+Blu-ray（スマプラ対応）

価格：8800円（税込）

品番：AVCD-63392/B

-CD-

品番：AVC1-63394/B～Cと共通

-Blu-ray-

品番：AVC1-63394/B～Cと共通

CD （スマプラ対応）

価格：2750円 （税込）

品番：AVCD-63393

-CD-

品番：AVC1-63394/B～Cと共通

SKY-HI 公式サイト：https://avex.jp/skyhi/