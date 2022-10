最高のバンドの一つ、笑顔でロンドンを照らしてくれた…SCANDALに世界中のファンが歓喜の声

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。10月24日(月)の配信では、ワールドツアー「SCANDAL WORLD TOUR 2022 "MIRROR"」に来てくれた、海外の方からのメールを中心に紹介します!HARUNA:今週は、ひたすらメールを読んでいきます。お! シアトルのジョーさんからです!————シアトルのジョーさんは、番組開始当初から熱心にメールを送っていただいているシアトルにお住まいのファンの方です。「SCANDAL WORLD TOUR 2022 "MIRROR"」のロンドン公演にも行かれたそうで、ついにメンバーとの対面も果たしました。<リスナーからのメッセージ・シアトルのジョーさん>親愛なるSCANDAL。ロンドンでのコンサートがどれだけ楽しかったかをお伝えするために手紙を書いています。私は足の指を脱臼して歩くのが困難で、しかも時差ぼけがひどくて、ベストな状態でライブに臨めませんでしたが、ずっと興味津々で、会場中を終始見渡していました。好きな曲を挙げるとしたら「プリズム」です。メロディーが最高です。SCANDALは今まで観た中で最高のバンドの 1 つだと確信しています。「Tonight」のサビのマミさんのギターも好きです。素晴らしいショーをありがとう。全員:ありがとう!TOMOMI:っていうか、お身体大丈夫なの?RINA:そんな状態やったんか。MAMI:お大事に、だよ。RINA:もう良くなったんかな。最前列で盛り上がってくれとったもんね。HARUNA:ありがとう、これからもよろしくね。<リスナーからのメッセージ・イギリスのゲイリーさん>イギリスのブライトン近くの海辺の村に住んでいるゲイリーです。パンデミックの最中にSCANDALの音楽を知り、すぐにファンになりました。最近、ロンドンでおこなわれたライブを観ました。私が生まれて初めて参加したコンサートでもありました。幸運にもVIPチケットを手に入れて、みんなと一緒に写真を撮ってもらいました。SCANDALのパフォーマンスと笑顔はロンドンを明るく照らしました。最後に、TOMOちゃんが観客に投げたピックを手に入れた私はとても幸せ者です。ずっと大切にしたい宝物です。この2年半、SCANDALは自分にとって非常に意味のある大切な存在でした。恐れを克服する力をもらって、どんなときでも笑顔になれるように手助けしてくれてありがとう。そんな4人に出会えて幸せです。本当にお疲れさまでした。全員:ありがとう!RINA:どうやって、私たちのことを知ってくれたんやろ。TOMOMI:YouTubeとかかなあ。HARUNA:この2年半は大変だったよね、ちょっとでも私たちが力になれて良かった。RINA:うちらもみんなに支えられてるしね。<リスナーからのメッセージ・パリのトリンさん>パリでおこなわれた SCANDALのショーに行きました。とても楽しかったです。中学生の頃からのファンなので、ミート&グリートのあの瞬間は忘れられません。あなたたちは美しくてかわいいです。全員:ありがとう!HARUNA:ミーグリ(ミート&グリート)に参加してくれて、一緒に写真も撮ったんだね。RINA:嬉しいなあ、ほんとありがとう。スタッフ:ミート&グリートって、どのタイミングでやるものなんですか?MAMI:VIPチケットを買ってくれた人とミート&グリートをやるんだけど、基本的にはライブの前にやるんです。それでライブのときには、前のほうで観ることができるんです。スタッフ:VIPチケットを買う人って、どのくらいいるものなの?TOMOMI:100人から300人くらいかな。RINA:会場の規模にもよるんだけどね。HARUNA:5人1組とかでグループになってもらって、一緒に写真も撮るんです。長くおしゃべりをするとかではないけど、挨拶はできる。TOMOMI:ちょっと会話をするくらいかな。RINA:日本では本番前にやることなんてまずないからね、これは海外ならではのやり方ですね。海外でも大人気のSCANDAL。海外のライブは、各国それぞれ、日本とはまるで異なるやり方のようです。そのあたりの「海外ライブ事情」も、いつか特集してお送りできたらいいなと思っています。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056