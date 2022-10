『アズレン』みんなの妹・ユニコーンをフィギュアで愛でる！

大人気海戦スマホゲーム『アズールレーン』より、公式イラストを元にした「アズールレーン ユニコーン 1/7スケール 完成品フィギュア」が登場! あみあみ限定購入特典「アクリルストラップ」付きで予約受付中だ。

『アズールレーン』は、艦船を擬人化した美少女キャラクターを編成して敵と戦うスマートフォン向けシューティングRPGゲームアプリ。プレイヤーが指揮官となって戦術を考えるゲーム性や、キャラクターにスポットを当てたストーリーが魅力の本作は、リリース以来国内外で数々の賞を受賞するなど、話題を集めている。

そんな本作より、ロイヤルネイビー所属の支援空母「ユニコーン」がスケールフィギュア化!

公式イラストを元にした、みんなの妹らしい可愛い佇まい。忠実に再現された恥ずかしげな表情にも注目♪

大好きなゆうちゃんや透明感あふれるフリルなど、見所満載な「ユニコーン」フィギュアをぜひあなたのお家に迎えてほしい。

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd. (C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

