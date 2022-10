11月29、30日に大阪・京セラドーム大阪で開催される、K-POPの年末音楽授賞式「2022 MAMA AWARDS」の出演者第1弾が発表された。

今回パフォーミングアーティストとしての出演が発表されたのは、Stray Kids、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、JO1、TREASURE、ENHYPEN、IVE、Kep1erの8組。Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、JO1、Kep1erは授賞式初日の11月29日に、ITZY、TREASURE、ENHYPEN、IVEは2日目である30日に登場する。チケットの1次先行受付は本日10月26日12:00に開始する。

2022 MAMA AWARDS

2022年11月29日(火)大阪府 京セラドーム大阪

<出演者>

Stray Kids / TOMORROW X TOGETHER / JO1 / Kep1er / and more



2022年11月30日(水)大阪府 京セラドーム大阪

<出演者>

ITZY / TREASURE / ENHYPEN / IVE / and more

