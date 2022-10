BUMP OF CHICKENの楽曲「なないろ」のライブ映像がYouTubeで公開された。

ライブBlu-ray「BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe」とシングル「SOUVENIR」を12月21日に同時リリースするBUMP OF CHICKEN。公開された映像はライブBlu-rayに収録される映像で、各CDショップ、ECサイトではBlu-rayとシングルの予約受付が本日10月26日にスタートした。Blu-rayおよびCDの予約者には、結成記念日である2023年2月11日から行われる全国アリーナツアーの最速先行抽選予約に申し込めるシリアルが配布される。