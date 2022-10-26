TVアニメ「BIRDIE WING -Golf Girls' Story-」Season 2の放送延期が発表された。2023年1月開始の予定から、4月開始に変更される。
なお「Season 2 第1話（第14話）最速上映会＋トークショー」は予定通り開催。12月25日に東京・TOHOシネマズ新宿で行われ、稲垣隆行監督、イヴ役の鬼頭明里、天鷲葵役の瀬戸麻沙美、關山晃弘プロデューサーが登壇する。チケットはSeason 1のBlu-ray BOX購入者対象の抽選販売が11月4日にスタート。その後12月3日よりプレオーダーが、17日から一般販売が行われる。入場者にはキャラクターデザイン・安食圭描き下ろしのクリスマス記念ポストカードが配布される。
「BIRDIE WING -Golf Girls' Story-」は2人の天才女子ゴルファーを軸に描くオリジナルアニメ。2022年4月から6月にかけて、テレビ東京系列6局ネットで放送された。
TVアニメ「BIRDIE WING -Golf Girls' Story-」Season 2
テレビ東京ほか：2023年4月放送開始予定
スタッフ
企画・原作・制作：BN Pictures
監督：稲垣隆行
シリーズ構成：黒田洋介
キャラクターデザイン原案：バンダイナムコスタジオ
キャラクターデザイン：安食圭
監修：井上透（プロコーチ・世界ジュニアゴルフ選手権日本代表監督）
協力：グローバルゴルフメディアグループ株式会社
キャスト
イヴ：鬼頭明里
天鷲葵：瀬戸麻沙美
新庄雨音：小清水亜美
リリィ・リップマン：関根明良
早乙女イチナ：藤田咲
飯島薫子：M・A・O
伊勢芝九葉：新井里美
姫川みずほ：田村ゆかり
及川楓：小林ゆう
天鷲世良：甲斐田裕子
レオ・ミラフォーデン／池田秀一
亜室麗矢：古谷徹
(c)BNP/BIRDIE WING Golf Club