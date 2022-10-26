TVアニメ「BIRDIE WING -Golf Girls' Story-」Season 2の放送延期が発表された。2023年1月開始の予定から、4月開始に変更される。

なお「Season 2 第1話（第14話）最速上映会＋トークショー」は予定通り開催。12月25日に東京・TOHOシネマズ新宿で行われ、稲垣隆行監督、イヴ役の鬼頭明里、天鷲葵役の瀬戸麻沙美、關山晃弘プロデューサーが登壇する。チケットはSeason 1のBlu-ray BOX購入者対象の抽選販売が11月4日にスタート。その後12月3日よりプレオーダーが、17日から一般販売が行われる。入場者にはキャラクターデザイン・安食圭描き下ろしのクリスマス記念ポストカードが配布される。

「BIRDIE WING -Golf Girls' Story-」は2人の天才女子ゴルファーを軸に描くオリジナルアニメ。2022年4月から6月にかけて、テレビ東京系列6局ネットで放送された。

TVアニメ「BIRDIE WING -Golf Girls' Story-」Season 2

テレビ東京ほか：2023年4月放送開始予定

スタッフ

企画・原作・制作：BN Pictures

監督：稲垣隆行

シリーズ構成：黒田洋介

キャラクターデザイン原案：バンダイナムコスタジオ

キャラクターデザイン：安食圭

監修：井上透（プロコーチ・世界ジュニアゴルフ選手権日本代表監督）

協力：グローバルゴルフメディアグループ株式会社



キャスト

イヴ：鬼頭明里

天鷲葵：瀬戸麻沙美

新庄雨音：小清水亜美

リリィ・リップマン：関根明良

早乙女イチナ：藤田咲

飯島薫子：M・A・O

伊勢芝九葉：新井里美

姫川みずほ：田村ゆかり

及川楓：小林ゆう

天鷲世良：甲斐田裕子

レオ・ミラフォーデン／池田秀一

亜室麗矢：古谷徹

(c)BNP/BIRDIE WING Golf Club