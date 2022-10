『火狩りの王』宮野真守、石田彰ら第2弾豪華出演声優陣を発表！

日向理恵子による長編ファンタジー小説を、監督・西村純二と構成/脚本・押井守がタッグを組んでアニメ化する、WOWOWオリジナルアニメ『火狩りの王』。この度、第2弾となる出演声優が発表となり、一部出演者よりコメントも到着。キャラクターデザインとメインスタッフの追加情報も公開となった。

『火狩りの王』は、日向理恵子による長編ファンタジー小説。 ”火” を失った人類最終戦争後の世界で、多くの困難に直面しながらも懸命に生きていく者たちの姿が描かれる。

主人公は11歳の少女・灯子と15歳の少年・煌四。どこにでもいるような子供たちが、絶望的な世界に翻弄されながら強く生きていく姿が印象的で、独創性溢れるファンタジーでありながら、その深いテーマ性に多くの読者が心打たれた作品だ。

WOWOWでは本作をアニメ化し、監督は『SAMURAI DEEPER KYO』や『今日からマ王!』などを手掛ける西村純二、構成/脚本は『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』や『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』などを手掛ける押井守が務める。

出演声優に、久野美咲(灯子役)、石毛翔弥(煌四役)、坂本真綾(明楽役)、細谷佳正(炉六役)、早見沙織(綺羅役)、山口愛(緋名子役)が決定しているが、この度、第2弾となる出演声優が発表!

<蜘蛛>の子ども・クン役に國立幸、回収車の乗員・照三(しょうぞう)役に小林千晃、厄払いの花嫁・火穂(かほ)役に小市眞琴、燠火家の当主で偽肉工場の経営者・油百七(ゆおしち)役に三宅健太。

油百七の妻・火華(ひばな)役に名塚佳織、燠火家に仕える若い医師・焚三(たきみ)役に宮野真守、煌四と緋名子の父親・灰十(はいじゅう)役に三木眞一郎、厄払いの花嫁・紅緒(べにお)役に原優子。

同じく厄払いの花嫁・ほたる役に宮本侑芽、回収車の乗員頭・炸六(さくろく)役に真木駿一、回収車の火狩り・炎千(えんぜん)役に上田燿司、学院の歴史学の教師・火十(ひとお)役に綿貫竜之介。

木々人・ヤナギ役に大原さやか、同じく木々人・キリ役に嶋村侑、神族・ひばり役に石田彰、そして物語のナレーションは榊原良子が務める。

WOWOWオリジナルアニメ『火狩りの王』の放送・配信は2023年1月スタート予定。番組に関する情報は公式サイト、公式Twitterで随時更新されるため、こちらもぜひチェック&フォローしていただきたい。

>>>キャラクタービジュアルを見る(写真15点)

(C)日向理恵子・ほるぷ出版/WOWOW