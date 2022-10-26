『チェンソーマン』マキシマム ザ ホルモンによるEDムービー公開！

2022年10月11日（火）より放送中のTVアニメ『チェンソーマン』、その第3話エンディング・マキシマム ザ ホルモン『刃渡り2億センチ』のノンクレジットエンディングムービーが解禁となった。
『チェンソ―マン』（藤本タツキ原作）は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2018年12月より連載開始され、2022年7月13日より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』（集英社）にて原作2部が連載中の人気漫画作品。
超絶的な存在である悪魔がはびこる世界を舞台に、チェンソーの悪魔・ポチタとともに、デビルハンターを営む主人公・デンジの活躍が描かれる。
各話エンディングが週替わりで放送されることでも話題の本作だが、第3話のエンディング・テーマを担当したのは、マキシマム ザ ホルモン『刃渡り2億センチ』！
楽曲にあわせたエンディングムービーと共に要チェックだ。
次週のエンディング曲もお楽しみに！
そして、牛尾憲輔が手掛けたアニメ『チェンソーマン』のサウンドトラック『Chainsaw Man Original Sound Track E.P』より、第一弾となる『Chainsaw Man Original Sound Track E.P Vol.1 （Episode 1-3）』が各種配信サイトより配信が開始された！
こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）藤本タツキ／集英社・MAPPA