コスプレイヤー紗雪が10月25日、自身のTwitterを更新しバニー姿を披露した。
紗雪は「168cmバニーの全身」とツイートし、メガネ着用のセクシーバニー姿を披露。この投稿にファンからは「スタイル良すぎます」「クールでカッコいい」「スタイル抜群」「美しすぎます」といった声が寄せられた。
168cmバニーの全身 pic.twitter.com/PgDmmqF1wh— 有川 紗雪🍧 (@sayuki_cos) October 25, 2022
コスプレイヤー紗雪が10月25日、自身のTwitterを更新しバニー姿を披露した。
紗雪は「168cmバニーの全身」とツイートし、メガネ着用のセクシーバニー姿を披露。この投稿にファンからは「スタイル良すぎます」「クールでカッコいい」「スタイル抜群」「美しすぎます」といった声が寄せられた。
168cmバニーの全身 pic.twitter.com/PgDmmqF1wh— 有川 紗雪🍧 (@sayuki_cos) October 25, 2022
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