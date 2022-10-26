コスプレイヤー紗雪が10月25日、自身のTwitterを更新しバニー姿を披露した。

  • 紗雪

紗雪は「168cmバニーの全身」とツイートし、メガネ着用のセクシーバニー姿を披露。この投稿にファンからは「スタイル良すぎます」「クールでカッコいい」「スタイル抜群」「美しすぎます」といった声が寄せられた。