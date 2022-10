「あのときの涙は何だったの？」子どものこと、夫婦のこと…知り得なかった親の悩み

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。10月24日(月)は、『保護者逆電〜親も悩んでいる〜』をテーマに放送。番組のリスナー層である10代の親世代でもある大人リスナーが抱える悩みを聞いていきました。今回の企画を説明する際にパーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が話していた、それぞれのエピソードを紹介します。こもり校長:このSCHOOL OF LOCK! は、小学生から大学生くらいまでの主に10代の生徒たち(リスナー)が聴いてくれているんだよね。僕らもそんな生徒をイメージしてしゃべっているんだけど……たまに20代や30代、もっと上の世代からメッセージをもらうことがあります。普段から聴いてくれているんだろうけど、放送の内容を聴いて送ってきてくれることがあるんです。ぺえ教頭:はい。こもり校長:そこで今夜は、『保護者逆電〜親も悩んでいる〜』をお届けします。例えば、「学校に行きたくない」と悩んでいる生徒がいたら、「子どもが学校に行きたくないと言うので悩んでいる」という親がいるかもしれない。「親が私を理解してくれない」と悩んでいる生徒がいたら、「子どもの言っていることが理解できない」と悩んでいる親がいるかもしれない。ぺえ教頭:そうね。それか、子どもには絶対言えない悩みがある場合もあるかもしれないね。こもり校長:教頭は、自分の親に悩みを打ち明けられたことはある?ぺえ教頭:「最近しわが増えちゃって」とか、そういうことはあったけど(笑)。そんな深い悩みを相談されたことがあったかなぁ……? 校長はあった?こもり校長:俺は環境が特殊だから。中学で上京していて、10代のときは母親と一緒にいることがなかったら……。大人になってからのほうが一緒にいることが増えたから、立場逆転じゃないけど今はいろいろ言われることのほうが多いかな。ぺえ教頭:相談ごととかもされるんだ?こもり校長:すごくライトなことで言ったら、「これ買っていい?」とか(笑)。ぺえ教頭:なるほど(笑)。こもり校長:「これとこれを買おうと思っているけど、どう思う?」というライトなものから、普通の悩みまであるよ。ぺえ教頭:そうか、悩みといっても幅広いもんね。子どもに対しての悩みだけじゃなくて、いろいろあるから……でもあったかなぁ? ないな~……。親って、子どもに心配をかけないようにしてくれるじゃん。だから、言いたいことがある顔はしているけど、言ってこないな……みたいなのは、何度も経験しているよ。こもり校長:あ~。ぺえ教頭:親の背中を見ていて「今、ちょっと家計が厳しいんだろうな」とか、夫婦げんかを見て「今、ちょっともめてんな」とか(笑)。でもそれを直接私に相談してくるとか、悩みを打ち明けてくるとかはなかったかな。こもり校長:俺にとっては、その描写が新鮮だな。俺は親の顔を見て何かを察するということが人生でなかったんだな、って話を聞いて思った。ぺえ教頭:母親がかよわい背中を見せることがあって、「泣きながら天ぷらを揚げているな」とか……。なんで? って聞いてあげたいけど、そっとしておいたほうがいいのかなと思って、聞かないでいたり……。こもり校長:へぇ~。ぺえ教頭:お互いに抱えている悩みは溢れんばかりにあったんだろうけど、お互いに一線を引いていた気がする。ラフな悩み相談とかはできたけど、泣くまでの重い悩みを話し合ったことは……今、考えたらなかったかも。こもり校長:なるほどね。俺は逆に言ったら、10代のときに親が悩んでいるなんて、思ったこともないもん。ぺえ教頭:でもきっと、そんなことはないよね。こもり校長:だと思う。大人になった俺にこんだけ言ってくるのは、いまは立場が逆になったからなので……悩んでたんだと思うよ。ぺえ教頭:そうだよね。だから今になって、あらためて「あのときの涙は何だったの?」って聞いてみたくなるね。こもり校長:そうだね。大人な保護者の方々! 僕らでよかったら、悩んでいること困っていることを教えてください。・「中学3年の娘は、言っても言っても聞かないので怒り爆発だけど、信じてあげられていない自分にも嫌気がさす」という女性・「高校2年の息子と、もうちょっと将来について真剣な話がしたい」という女性・「大学1年の息子がSNSで知り合った人の家を泊まり歩いているんですけど、いまの時代では当たり前なことなんですか?」という女性と電話をつなぎ、話を聞いていきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/