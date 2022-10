氷川きよしのニューアルバム「オリジナル・コレクションVol.03~ロック&ポップス&バラード の世界~『魔法にかけられた少女』」が、11月22日にリリースされる。発売に先駆け、氷川の今作のビジュアルが公開された。

今作は、氷川の歌手活動休養前最後のアルバム作品。収録曲は氷川自身がセレクトし、劇場公演で歌唱された「革命前夜」や、ゲーム「信長の野望・新生」のテーマ曲「雷鳴」 が初めてCD化されるほか、氷川がKiina名義で作詞した「魔法にかけられた少女」 「Father」、作曲も手掛けた「泣けてくるけど 笑えてくるの♡」など、5曲の新曲も収められる。

今回公開されたビジュアルは、レースや立体的な花のモチーフがふんだんにあしらわれた衣装とヘッドドレスをまとった、エレガントな氷川の姿をとらえたもの。このビジュアルはアルバム封入特典のピクチャータオルのデザインにも使用されている。また、同じく封入特典の写真集から、シルバーのスパンコールがきらめく衣装を着た氷川のグラビアも公開された。

氷川きよし コメント

いつも氷川きよしの歌を聴いてくださり本当にありがとうございます。

このたび、「オリジナル・コレクションVol.03~ロック&ポップス&バラードの世界~『魔法にかけられた少女』」を発売させていた だきます。今回も自信作となっておりまして、デビューしてから23年間の思いをぎゅっと集めたアルバムになっております。

今回は東京・明治座、大阪・新歌舞伎座公演、福岡・博多座公演、名古屋・御園座公演という全国4座の劇場公演のお芝居のテーマソング「革命前夜」やゲーム「信長の野望・新生」のテーマ曲「雷鳴」を初CD化にて収録しております。

また、新曲も5曲収録しております。タイトル曲の「魔法にかけられた少女」は私が作詩をさせていただきました。一番苦しんでいる人や悲しんでいる人が一番幸せになれる世の中に変えていきたいと思って、心の叫びを書きました。少女は魔法にかかって少年になってしまって、でも少女として生きる…、そんなストーリーです。そして父のことを歌った「Father」。これも作詩をさせていただきました。作詩に加えて、作曲もさせていただいたのは「泣けてくるけど 笑えてくるの♡」。これは日常にある切なさとか、 ポジティブな、そしてロマンティックな乙女心を書いた作品です。「ピエロ」は永井先生に書いていただきました。人に笑顔になっ てもらうことがお仕事で頑張ってきて、でもそれが終わった後の切なさというか、喜ばれるのは嬉しいけれども、その裏には苦悩 があって…。そんな歌詞の世界に自分の想いとも重なる部分がある、とても共感できる作品です。「16436日」は自分が45歳になった時の日にちなんですが、純粋に支えて下さった方や、原点である両親がいたからここまで歩いてこれたということをいつも 心に思いながら、つらいことも悲しいことも乗り越えてきたんだなと、そんな感謝が溢れているバラードになっています。ぜひたくさんの方々に聴いてもらえたら嬉しいです。

氷川きよし

氷川きよし「オリジナル・コレクションVol.03~ロック&ポップス&バラード の世界~『魔法にかけられた少女』」収録曲

DISC 1

01. きよしこの夜

02. Jewel(ジュエル)

03. メトロノーム

04. あなたがいるから

05. 恋、燃ゆる。

06. 生まれてきたら愛すればいい

07. You are you

08. I Don't Wanna Lie

09. きみとぼく

10. WALK

DISC 2

01. Jeanne d'Arc~聖女の微笑み~

02. 不思議の国

03. Never give up

04. キニシナイ

05. 恋はBUN BUN

06. 枯葉

07. 確信

08. 限界突破×サバイバー

09. 白い衝動

10. Glamorous Butterfly

DISC 3

01. 碧し

02. 革命前夜

03. ピエロ

04. Father

05. hug

06. 泣けてくるけど 笑えてくるの♡

07. 雷鳴

08. Papillon(パピヨン)

09. 魔法にかけられた少女

10. 16436日