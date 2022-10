XIIXの全国ツアー「XIIX LIVE TOUR『SANITY』」のファイナル公演が、10月20日に東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)にて開催された。

今年夏に「まばたきの途中 feat. 橋本愛」「スプレー feat. SKY-HI&谷中敦(東京スカパラダイスオーケストラ)」と2曲のコラボシングルを配信リリースし、バンドの新展開をファンに印象付けたXIIX。今回のツアーでは初の映像演出も取り入れ、ステージ上でもさらなる世界の広がりを表現した。

ライブのオープニングでは斎藤宏介(Vo, G)と須藤優(B)の2人だけでステージに登場し、互いに目線を合わせながらのセッションをスタートさせた。落ち着いたトーンで始まった演奏は徐々に熱量を増し、オーディエンスを圧倒していく。そのまま1曲目「ハンドレッド・グラビティ」になだれ込み、サポートメンバーの山本健太(Key)、HIRORON(DJ, Manipulator)、堀正輝(Dr)が加わったあとは「Stay Mellow」「ilaksa」の深遠な世界を届ける。会場の雰囲気を和らげるように披露された「おもちゃの街」では、軽やかなリズムに合わせて観客が心地よさそうにハンドクラップを鳴らしていた。

今年初夏の全国ツアー「in the Rough 1」は斎藤と須藤の2人編成で行われており、XIIXがバンド編成でのツアーを開催したのは約10カ月ぶり。斎藤はひさびさのバンド編成でのツアーについて「昔からよく知っている気心の知れたミュージシャンといろんな音楽をやりたい、いろんな感情を見たいと思っています」と語る。そんな“いろんな感情”を彩るように、続くナンバー「ZZZZZ」では歌詞の世界を具現化したような映像がステージ後方のスクリーンに映し出され、5人の演奏に彩りを添える。その後も「LIFE IS MUSIC!!!!!」「E△7」など温かみのあるミディアムチューンが連投され、会場を穏やかな空気で満たしていった。

中盤のMCで、斎藤と須藤は10月20日という日が持つ意味を改めて振り返る。今から3年前、バンド名の“テントゥエンティ”を決めた日から「かれこれ3年経ちました」と振り返る斎藤に、須藤も「早いねえ」と同意した。毎年10月20日はミュージックビデオを公開するなどのイベントを設けてきた2人だが、ライブを開催できたのは今年が初。記念すべき日にファイナルを迎えた今回のツアーへの思いを須藤が「このツアーのために生まれてきた」と熱く語ると、オーディエンスから大きな拍手が起こるが、直後に斎藤は「俺の人生でも23番目くらいに大事だと思っています」と発言し、須藤から「おい!(笑)」とツッコまれていた。

和やかなMCに続いて披露されたのは新曲「まばたきの途中」。橋本愛をフィーチャリングボーカルに迎えてリリースされたこの曲だが、今回のライブでは斎藤が全パートのボーカルを担当し、美しいハイトーンを響かせる。「ホロウ」「like the rain」で壮大なバンドアンサンブルを繰り広げたあとは、須藤と斎藤によるソロ合戦から「アカシ」へ。スリリングなロックサウンドで会場の熱気を高めていった。

続く「Vivid Noise」の骨太な演奏に観客が酔いしれていると、斎藤は「今日は友達が来てます。紹介します、SKY-HI!」とサプライズゲストのSKY-HIを呼び込んだ。客席から抑えきれないどよめきが起こる中、SKY-HIは斎藤と須藤へのリスペクトを交えたフリースタイルを披露。SKY-HIが歌詞に乗せて“灯火を吹き消した”あとの大サビは斎藤とSKY-HIのツインボーカルで歌われ、オーディエンスを熱狂させた。興奮覚めやらぬ会場に続いて響いたのは、誰もが聞き覚えのあるバリトンサックスの音色。観客の期待に応え、2人目のゲストとして谷中敦(東京スカパラダイスオーケストラ)が登場した。ここで披露されたのは須藤と谷中の演奏による「4:43 AM」。2人の妖艶な低音が響き合う、この日限りの貴重なコラボレーションが繰り広げられた。

この4人がそろえば、続いて演奏されるのはもちろん「スプレー」。斎藤はギターを下ろしてハンドマイクを握り、全身を躍動させながら楽しげに熱唱する。須藤もSKY-HIや谷中とアイコンタクトを交わしつつ、迫力あるベースラインで4人のパフォーマンスを牽引した。曲が終わるとSKY-HIは「結成3周年おめでとうございます!」、谷中は「呼んでもらってありがとう!」と、口々に祝福や感謝を述べる。斎藤が笑顔で「下手したら泣くかと思ったけど、楽しいのが勝った」と応えると、SKY-HIは「“ダチのケイスケ”も喜んでますよ」と「スプレー」の歌詞を引用して互いの絆をアピールした。

SKY-HIと谷中がステージを去ったのち、斎藤は「ずっと内緒にしてここまで歌ってきたので、そわそわしてました……(笑)」とサプライズを無事に終えた心境を明かす。そして「スプレー」の歌詞から取られた「SANITY」(健全さ、正気)というツアータイトルについて「“SANITY”って、喜怒哀楽のどこか1つからではなく、いろいろなことを満遍なく知ることで生まれるものだと思っています。これからもこのバンドで健全な音楽人生を歩んでいきたいし、皆さんの健全な人生を僕らのライブで照らしたいです」と語った。本編最後に斎藤と須藤が2人きりで披露した曲は「Endless Summer」。直前の斎藤の言葉を体現するように、観客の心に染みわたる誠実なサウンドが届けられた。

アンコールで、斎藤から本編でのサプライズの感想を尋ねられた須藤は「……最高だったね」と感慨深げな表情を見せる。そんな須藤に斎藤もうなずき、「“最高”を更新していきましょうよ」とさらなる前進を誓った。このツアーファイナル当日が誕生日だという堀を含めたサポートメンバーを改めて紹介したあと、斎藤はXIIXとしてニューアルバムの制作に取り組んでいることを明かし「このツアーで感じたこともそのまま詰め込みます」とファンの期待を高めた。最後に彼らはこのシーズンにぴったりの「Halloween Knight」、そして「Light & Shadow」を披露したのち、「Answer5」のエネルギッシュな演奏でツアーを締めくくった。

「XIIX LIVE TOUR『SANITY』」2022年10月20日 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) セットリスト

01. ハンドレッド・グラビティ

02. Stay Mellow

03. ilaksa

04. おもちゃの街

05. ZZZZZ

06. LIFE IS MUSIC!!!!!

07. E△7

08. No More

09. まばたきの途中

10. ホロウ

11. like the rain

12. フラッシュバック

13. アカシ

14. Vivid Noise

15. 4:43 AM

16. スプレー feat. SKY-HI&谷中敦(東京スカパラダイスオーケストラ)

17. Endless Summer

<アンコール>

18. Halloween Knight

19. Light & Shadow

20. Answer5