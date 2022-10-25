12月28～31日の4日間、千葉・幕張メッセ国際展示場で開催される音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 22/23」の出演アーティストが追加発表された。
追加されたのは、28日出演の[Alexandros]、Uru、KREVA、コレサワ、櫻坂46、水曜日のカンパネラ、flumpool、milet、MONGOL800、WurtS、wacci、29日出演の4s4ki、indigo la End、神はサイコロを振らない、キタニタツヤ、KOTORI、SHE'S、SUPER BEAVER、SCANDAL、優里、Little Glee Monster、30日出演のAdo、amazarashi、映秀。、&TEAM、9mm Parabellum Bullet、ゲスの極み乙女、coldrain、CHiCO with HoneyWorks、DISH//、フレデリック、ヤバイTシャツ屋さん、31日出演のIvy to Fraudulent Game、オレンジスパイニクラブ、きゃりーぱみゅぱみゅ、the quiet room、go!go!vanillas、kobore、Survive Said The Prophet、the shes gone、-真天地開闢集団-ジグザグ、ストレイテナー、10-FEET、羊文学、FOMARE、HEY-SMITH、THE BAWDIES、ポルカドットスティングレイ、miwaの全49組。これですべての出演アーティストが出そろった。
公式アプリ「Jフェス」ではチケットの第3次抽選予約を10月31日16:00まで受付中。
COUNTDOWN JAPAN 22/23
2022年12月28日（水）千葉県 幕張メッセ国際展示場1～8ホール / イベントホール
＜出演者＞
[Alexandros] / Uru / Awich / Creepy Nuts / KREVA / Kroi / コレサワ / Saucy Dog / 櫻坂46 / 湘南乃風 / 水曜日のカンパネラ / SKY-HI / 鈴木愛理 / Da-iCE / childspot / にしな / Vaundy / BiSH / フジファブリック / flumpool / ベリーグッドマン / マカロニえんぴつ / milet / MONGOL800 / 緑黄色社会 / RAISE A SUILEN / WurtS / wacci
2022年12月29日（木）千葉県 幕張メッセ国際展示場1～8ホール / イベントホール
＜出演者＞
秋山黄色 / 4s4ki / アンジュルム / Eve / indigo la End / 神はサイコロを振らない / キタニタツヤ / クリープハイプ / KOTORI / ZAZEN BOYS / SHE'S / Juice=Juice / SUPER BEAVER / SCANDAL / sumika / TETORA / Novelbright / ハルカミライ / Hump Back / ハンブレッダーズ / My Hair is Bad / モーニング娘。'22 / 優里 / UNISON SQUARE GARDEN / リーガルリリー / Little Glee Monster / リュックと添い寝ごはん / Reol
2022年12月30日（金）千葉県 幕張メッセ国際展示場1～8ホール / イベントホール
＜出演者＞
ART-SCHOOL / ASIAN KUNG-FU GENERATION / ACIDMAN / Ado / amazarashi / 石崎ひゅーい / 映秀。 / &TEAM / KANA-BOON / 9mm Parabellum Bullet / ゲスの極み乙女 / coldrain / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / SHANK / 女王蜂 / スキマスイッチ / CHiCO with HoneyWorks / ツユ / DISH// / XIIX / Nothing's Carved In Stone / フレデリック / MY FIRST STORY / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / yama / Roselia / ROTTENGRAFFTY
2022年12月31日（土）千葉県 幕張メッセ国際展示場1～8ホール / イベントホール
＜出演者＞
Ivy to Fraudulent Game / 打首獄門同好会 / おいしくるメロンパン / Awesome City Club / OKAMOTO'S / オレンジスパイニクラブ / KEYTALK / きゃりーぱみゅぱみゅ / キュウソネコカミ / the quiet room / go!go!vanillas / Cocco / kobore / Survive Said The Prophet / サンボマスター / the shes gone / ジェニーハイ / -真天地開闢集団-ジグザグ / ストレイテナー / 10-FEET / NEE / ねぐせ。 / ネクライトーキー / PEOPLE 1 / 羊文学 / 04 Limited Sazabys / FOMARE / BRAHMAN / BLUE ENCOUNT / HEY-SMITH / THE BAWDIES / ポルカドットスティングレイ / マルシィ / Mr.ふぉるて / miwa / め組 / reGretGirl