『ロボコップ2』版、素顔のロボコップがアクションフィギュアに！

映画『ロボコップ2』のロボコップの素顔状態を再現したアクションフィギュア「MAFEX ROBOCOP 2 MURPHY HEAD Ver.」が登場した。

『ロボコップ2』は1990年の特撮SF映画。前作『ロボコップ』でロボット警官に改造されたマーフィーことロボコップの活躍を描く。ロボコップ自体の造形は基本同じだが、銀色の装甲部分が青紫がかっているのが特徴だ。

MAFEXはメディコム・トイが展開する全高約16センチ(キャラにより若干異なる)のアクションフィギュア。

ロボコップ関連では、これまでに「MAFEX ROBOCOP」(2018年10月発売)、「MAFEX ROBOCOP 2」(2019年1月発売)、「MAFEX ROBOCOP 3」(2019年7月発売)、「MAFEX ROBOCOP MURPHY HEAD DAMAGE Ver.」(2023年6月発売予定)が発表されている。

ROBOCOP 2 TM & (C) 1990-2022 Orion Pictures Corp.

MAFEX ROBOCOP 2 MURPHY HEAD Ver.

発売元:メディコム・トイ

1万780円(税込)

2023年8月発売予定

頭部原型製作:島崎恭一、原型製作:PERFECT-STUDIO

映画『ロボコップ2』より、素顔状態のロボコップをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

特徴的な表情、メカ後頭部を完全再現。ハンドガンは右太ももの差し替えパーツにより格納可能。

ケイン一味に破壊されて重度の損傷を負ったバストアップパーツが新規造形で付属する。

MAFEXではロボコップ以外にも様々なキャラクターがラインナップされている。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) 2022 MARVEL

MAFEX WEB-MAN

発売元:メディコム・トイ

8580円(税込)

2022年11月発売予定

原型製作:PERFECT-STUDIO

Dr.ドゥームが生み出した悪のスパイダーマン、ウェブマンをアクションフィギュアで立体化。初登場時以来、基本的に再登場していないレアキャラだ。全高約15.5センチ。

頭部パーツ2種付属、ウェブパーツ付属で様々なアクションシーンを再現可能。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店舗にて発売、

SPACE PLAYERS/スペース・プレイヤーズ and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

MAFEX LeBron James SPACE JAM: A NEW LEGACY Ver.

発売元:メディコム・トイ

1万780円(税込)

2023年10月発売予定

頭部原型制作:島崎恭一、原型製作:PERFECT-STUDIO

映画『スペース・プレイヤーズ』(原題『SPACE JAM: A NEW LEGACY』)に登場したレブロン・ジェームスをアクションフィギュアで再現。全高約17センチ。

特徴的な表情の頭部パーツは3種。劇中のユニフォームやスパッツをリアルに布製で再現。専用デザインのバスケットシューズ、エフェクトパーツ付きのボールが付属する。

T1, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of STUDIOCANAL S.A.S. All Rights Reserved. (C) 2022 STUDIOCANAL S.A.S. (R) All Rights Reserved.

MAFEX T-800 (The Terminator Ver.)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2022年11月発売予定

頭部原型制作:島崎恭一、原型製作:PERFECT-STUDIO

映画『ターミネーター』に登場するサイボーグ(ただし日本人のSF感覚で言うとアンドロイドの方が近い)T-800をアクションフィギュア化。全高約16センチ。

ダメージヘッドを含む3種類の頭部が付属。5種類の銃火器パーツ付属で劇中のバトルシーンを再現可能。各種手首パーツ付属。

(C) 2022 MARVEL

MAFEX LOKI (Infinity War Ver.)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2022年11月発売予定

頭部原型制作:島崎恭一、原型製作:PERFECT-STUDIO

映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』に登場したロキをアクションフィギュアで再現。悪役としてマーベル・シネマティック・ユニバースに登場したロキだが、この作品では正義のアベンジャーズの一員にして兄であるソーの味方であった。全高約16センチ。

頭部2種。ナイフパーツ2種2本ずつ、四次元キューブパーツ付属。マントは布製、端にワイヤー入りで、ある程度形状を固定できる。

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements (C) &(TM) DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

Story by CHRIS TERRIO & ZACK SNYDER and WILL BEALL Screenplay by CHRIS TERRIO.

MAFEX SUPERMAN (ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE Ver.)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2022年11月発売予定

頭部原型制作:島崎恭一、原型製作:PERFECT-STUDIO

『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』に登場したブラックスーツのスーパーマンをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

表情パーツ4種。マントは布製で端にワイヤーが入っており、ある程度形状を固定可能。

MAFEXの特徴の1つに、このサイズのアクションフィギュアとしては珍しく布を使用する点が上げられる。

当初はマントのみだったが、後にバスケットのユニフォームやコート、パーカーなどゆったりした衣服にも布が使われるようになった。ただ再現性の方が重視されているので、今回のレブロン・ジェームスの足首周りのように、樹脂による造形と適宜使い分けられている。

>>>MAFEX新作の画像を全部見る(画像68点)