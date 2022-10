プレミアリーグ公式は24日、年末年始に開催される第17節から第19節のスケジュールを発表した。

FIFAワールドカップカタール2022の決勝戦から8日後に再開となる第17節では、首位のアーセナルがウェストハムと対戦。日本時間で2022年12月27日の午前5時キックオフ予定となっている。それを追う2位マンチェスター・Cはリーズとのアウェーゲームに臨む。こちらは12月29日の午前5時に開始予定。

大晦日から元日にかけて行われる第18節では、注目の日本人対決が実現。三笘薫の所属するブライトンが、冨安健洋擁する首位アーセナルをホームに迎え撃つ。この試合は、日本時間で年を越した2023年1月1日の午前2時30分キックオフ予定だ。

第19節では、チェルシーとマンチェスター・Cの“ビッグ6”対決が。今季途中に着任したグレアム・ポッター監督は、ジョゼップ・グアルディオラ監督のもと3連覇を狙うマンチェスター・C相手に勝利を掴めるだろうか。日本時間で2023年1月6日の午前5時に開始予定となっている。

なお、プレミアリーグの伝統となっていた“中1日”のゲームに関して、今シーズンは無くなっている。

徐々に今シーズンの行方が見えてきたプレミアリーグ。折り返し地点で首位に立っているのは果たして。

以下、試合日程。(※時間は全て日本時間)

◆■第17節

▼2022年12月26日(月)

21:30 ブレントフォード vs トッテナム

▼12月27日(火)

0:00 クリスタル・パレス vs フルアム

0:00 エヴァートン vs ウルヴァーハンプトン

0:00 レスター vs ニューカッスル

0:00 サウサンプトン vsブライトン

2:30 アストン・ヴィラ vs リヴァプール

5:00 アーセナル vs ウェストハム

▼12月28日(水)

2:30 チェルシー vs ボーンマス

5:00 マンチェスター・U vs ノッティンガム・フォレスト

▼12月29日(木)

5:00 リーズ vs マンチェスター・C

◆■第18節

▼12月31日(土)

4:45 ウェストハム vs ブレントフォード

5:00 リヴァプール vs レスター

21:30 ウルヴァーハンプトン vs マンチェスター・U

▼2023年1月1日(日)

0:00 ボーンマス vs クリスタル・パレス

0:00 フルアム vs サウサンプトン

0:00 マンチェスター・C vs エヴァートン

0:00 ニューカッスル vs リーズ

2:30 ブライトン vs アーセナル

23:00 トッテナム vs アストン・ヴィラ

▼1月2日(月)

1:30 ノッティンガム・フォレスト vs チェルシー

◆■第19節

▼1月3日(火)

2:30 ブレントフォード vs リヴァプール

▼1月4日(水)

4:45 エヴァートン vs ブライトン

4:45 レスター vs フルアム

5:00 アーセナル vs ニューカッスル

5:00 マンチェスター・U vs ボーンマス

▼1月5日(木)

4:30 サウサンプトン vs ノッティンガム・フォレスト

4:45 リーズ vs ウェストハム

5:00 アストン・ヴィラ vs ウルヴァーハンプトン

5:00 クリスタル・パレス vs トッテナム

▼1月6日(金)

5:00 チェルシー vs マンチェスター・C