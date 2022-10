プレミアリーグ第13節が、現地時間22日から24日にかけて行われた。

今節は上位陣で勝利を逃すチームが続出。4位と5位の直接対決となったチェルシー vs マンチェスター・Uの対戦は、終盤にMFジョルジーニョのPKでホームチームが先制。しかし、90+4分、マンチェスター・UはDFルーク・ショーがクロスを供給。これを今季新加入のMFカゼミーロがヘディングで決め、土壇場で同点に。このまま1-1で終わり、両者勝ち点「1」を得るに留まった。なお、(マンチェスター・U vs チェルシーも含め)プレミアリーグでの同カードは5試合連続の引き分けとなっている。

首位のアーセナルも今節は勝てず。11分に、DFベン・ホワイトのクロスから最後はMFグラニト・ジャカの強烈シュートで幸先よく先制するも、65分にMFスチュアート・アームストロングの得点で追いつかれた。終盤の交代策も不発となり、1-1の引き分けでタイムアップを迎えた。なお、日本代表DF冨安健洋は左サイドバックでスタメン出場し、72分からは右サイドバックに移るなど、複数ポジションで奮闘を見せた。

連勝中のリヴァプールは、最下位ノッティンガム・フォレストと対戦。75.2%のボール支配率を記録したものの、55分に古巣対戦のFWタイウォ・アウォニイにゴールを許すと最後まで1点が遠かった。3試合ぶりの黒星を喫し、順位は8位に後退した。なお、リヴァプールは今季プレミアリーグでのアウェーゲームで2分け3敗となり、未だ白星が無い苦しい状況が続いている。

3位トッテナムはニューカッスルと対戦。前半にFWカラム・ウィルソン、MFミゲル・アルミロンの得点で2点を先行される苦しい展開に。後半にFWハリー・ケインの今季リーグ戦10ゴール目で反撃の狼煙をあげたが、同点までには至らず。トッテナムは今季初の連敗とホームゲーム黒星となった。一方ニューカッスルは7戦無敗で、順位も4位に浮上した。

そんな中、マンチェスター・Cはブライトン相手にしっかり勝利。21分にFWアーリング・ハーランドがGKエデルソンのロングフィードに抜け出し、相手DFアダム・ウェブスターをはね飛ばしてゴール。43分にもPKを沈めて2得点。後半に1点を返されるが、75分にMFケヴィン・デ・ブライネのビューティフルゴールでとどめを刺し、首位と勝ち点差「2」に縮めた。ブライトンの日本代表MF三笘薫は負傷のため、ベンチからも外れている。

今節の試合結果ならびに、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

ノッティンガム・フォレスト 1-0 リヴァプール

エヴァートン 3-0 クリスタル・パレス

マンチェスター・C 3-1 ブライトン

チェルシー 1-1 マンチェスター・U

アストン・ヴィラ 4-0 ブレントフォード

リーズ 2-3 フルアム

サウサンプトン 1-1 アーセナル

ウルヴァーハンプトン 0-4 レスター

トッテナム 1-2 ニューカッスル

ウェストハム 2-0 ボーンマス

◆■次節の対戦カード

(※時間は全て日本時間)

▼29日

20:30 レスター vs マンチェスター・C

23:00 ボーンマス vs トッテナム

23:00 ブレントフォード vs ウルヴァーハンプトン

23:00 ブライトン vs チェルシー

23:00 クリスタル・パレス vs サウサンプトン

23:00 ニューカッスル vs アストン・ヴィラ

▼30日

1:30 フルアム vs エヴァートン

3:45 リヴァプール vs リーズ

23:00 アーセナル vs ノッティンガム・フォレスト

▼31日

1:15 マンチェスター・U vs ウェストハム