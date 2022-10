本日10月24日に20歳の誕生日を迎えたAdoがユニバーサルミュージックグループ傘下にあるアメリカのレーベル、ゲフィン・レコードとパートナーシップを締結することが決定した。

ゲフィン・レコードは1980年にアメリカで創設された音楽レーベル。Adoは同レーベルとパートナーシップを締結し、全米進出するにあたって「私自身の限界に挑戦するために、今回アメリカのゲフィンレコードとパートナーシップを結ぶ事となりました。世界的に有名なチームと一緒にJ-POPを、VOCALOIDを世界に発信していきます。10代にカッコいいと思われる20代に、世界にカッコいいと思われる日本人に、自分でカッコいいと思える人間になれるよう、『大人』の皆様、一緒に生きていきましょう」とコメントしている。

なおAdoが主題歌やヒロイン・ウタの歌唱キャストを担当する映画「ONE PIECE FILM RED」は11月4日に北米で公開される。

Ado コメント

ゲフィン・レコードとのパートナーシップ締結について

原文

I'm so honored & excited to be welcomed to the amazing musical legacy of the Geffen Records family. I'm really looking forward to going to the US & many other countries. Much love & thanks to all my fans!

日本語訳

名門の音楽レーベル、ゲフィン・レコードのファミリーに迎え入れて頂けることになり、光栄ですし、ワクワクしています。アメリカそして世界での活動、頑張ります。ファンの皆様に愛と感謝をお伝えします!

20歳の誕生日を迎えたことについて

皆様こんばんは。Adoです



本日私Ado、20歳の誕生日を迎えました。

今年の4月から18歳以上が成人になりましたが、やっぱり私にとって20歳になるという事は特別で、まだ実感はありませんが、大人になったんだなと感じています。



10代の頃は大人はこうで……大人がどう…大人は大人は と、自分と別の世界の者のように話していましたが、その頃に話していた大人にいよいよ私もなりました。



良い意味でも悪い意味でも大人は子供達10代に影響を与えます。

この先自分がどんな人間になっていくのかはわかりませんが、カッコいいと思える大人になりたいと思っています。



私の胸元に付いている青い薔薇、この青い薔薇は、自然界にある花の中でバラだけは青い色は存在しないと言われていました。

そのため、青いバラの花言葉は「不可能」、「存在しないもの」でした。

しかし、2002年日本から遺伝子の組み替えによってついに、世界初の青いバラが誕生したのです。

青い薔薇の花言葉は「夢かなう」に変わりました。



その2002年に生まれた私たちが今年、20歳を迎えます。

大人になっても夢を見ることができて、そして10代、子供達にたくさん夢を見せられる大人になれるよう、同い年の皆様、一緒に未来を作りましょう。



最後に、私も私自身の限界に挑戦するために、今回アメリカのゲフィンレコードとパートナーシップを結ぶ事となりました。

世界的に有名なチームと一緒にJ-POPを、VOCALOIDを世界に発信していきます。



10代にカッコいいと思われる20代に、世界にカッコいいと思われる日本人に、自分でカッコいいと思える人間になれるよう、「大人」の皆様、一緒に生きていきましょう。

ゲフィン・レコード社長、トム・マーチ コメント

原文

We're very excited to welcome Ado to the Geffen family. Her music from One Piece Film: Red has taken the world by storm and we're looking forward to starting our partnership as the film opens here in the U.S. in November.

日本語訳

AdoをGeffenファミリーに迎えられることに興奮しています。ONE PIECE FILM REDに収録されている彼女の音楽は世界中で旋風を巻き起こしていて、11月に全米で映画が公開されるタイミングで私たちのパートナーシップをスタートできることを楽しみにしています。