こんな風に飾ろう！Happyくじ『TOM and JERRY FUNNY ART！』2

世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』のアニメ中で登場する姿がアイテムになったHappyくじ「TOM and JERRY FUNNY ART!」2が、2022年10月26日(水)より全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー(※それぞれ⼀部取り扱いのない店舗あり)にて発売開始となる。

発売間近となるタイミングで、各フィギュアの撮り下ろし画像が公開された。劇中をイメージした飾り方の例が示されている。

ネコのトムとネズミのジェリーのドタバタ劇を描いた『トムとジェリー』。日本でも1964年のテレビ初放送以来現在に至るまで多くの人々に愛されている。そんな大人気アニメ『トムとジェリー』の劇中で登場するへんてこな姿が「ファニーアート」として多くグッズ化もされ、あらゆる場面で人気を博している。

もともと『トムとジェリー』を見ていれば何度も目にするファニーアートだが、この1~2年で急激にアイテムが増えている。ファニーアートHappyくじの第1弾『TOM and JERRY FUNNY ART!』だけではなく、メディコム・トイからもUDF(ウルトラディテールフィギュア)でファニーアートタイプのトムやジェリーが発売されており、注目度はうなぎ登りの状態だ。

Happyくじ「TOM and JERRY FUNNY ART!」2は、『トムとジェリー』のコミカルなシーンの中から、今回のくじで初めて立体化となるシーンのフィギュアやぬいぐるみマスコットをラインナップ。人気アーティスト「松本セイジ」「0313」とのコラボレーショントートバッグなど、わくわく楽しい景品が揃っている。

最後のくじを引いた方には、Last賞として「トム 大きいぬいぐるみ」が手に入る。全高約45センチと大ボリュームのぬいぐるみだ。

今回公開されたのはA賞フィギュア、B賞ぬいぐるみマスコット、Last賞トム 大きいぬいぐるみの撮り下ろし画像。劇中のポーズを再現したアイテムだけに、劇中シーンをイメージした写真となっている。これを参考に手に入れたフィギュアやマスコットを飾ればさらに楽しめるだろう。

Happyくじ「TOM and JERRY FUNNY ART!」2は全5等級+Last賞となっている。

