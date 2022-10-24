【NPB】MVP、新人王、B9、GG賞…2022年度プロ野球個人タイトル・表彰選手一…

プロ野球最新情報
2022年シーズンのプロ野球もいよいよ大詰め。東京ヤクルトスワローズの村上宗隆を筆頭に、今年も個人成績で特筆した成績を残した選手たちが、各部門で表彰される。ここでは、個人タイトル獲得選手、表彰選手をまとめた。
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セ・リーグ
投手部門
最優秀防御率：青柳晃洋（阪神） 防御率2.05
最高勝率：青柳晃洋（阪神） 勝率.765
最多勝利：青柳晃洋（阪神） 13勝
最多セーブ：R. マルティネス（中日） 39セーブ
最優秀中継ぎ：ロドリゲス（中日）、湯浅京己（阪神） 45HP
最多奪三振：戸郷翔征（巨人） 154奪三振
野手部門
首位打者：村上宗隆（ヤクルト） 打率.318
最多安打：岡林勇希（中日）、佐野恵太（DeNA） 161安打
最多本塁打：村上宗隆（ヤクルト） 56本塁打
最多打点：村上宗隆（ヤクルト） 134打点
最高出塁率：村上宗隆（ヤクルト） 出塁率.458
最多盗塁：近本光司（阪神） 30盗塁
最優秀選手（MVP）：
最優秀新人：
新人特別賞：
最優秀監督賞：
投手部門
最優秀防御率：山本由伸（オリックス） 防御率1.68
最高勝率：山本由伸（オリックス） 勝率.750
最多勝利：山本由伸（オリックス） 15勝
最多セーブ：松井裕樹（楽天） 32セーブ
最優秀中継ぎ：水上由伸、平良海馬（ともに西武） 35HP
最多奪三振：山本由伸（オリックス） 205奪三振
野手部門
首位打者：松本剛（日本ハム） 打率.347
最多安打：島内宏明（楽天） 161安打
最多本塁打：山川穂高（西武） 41本塁打
最多打点：山川穂高（西武） 90打点
最高出塁率：吉田正尚（オリックス） 出塁率.447
最多盗塁：髙部瑛斗（ロッテ） 44盗塁
最優秀選手（MVP）：
最優秀新人：
新人特別賞：
最優秀監督賞：
両リーグ共通
沢村栄治賞：
ベストナイン
発表され次第更新
セ・リーグ
投手：
捕手：
一塁手：
二塁手：
三塁手：
遊撃手：
外野手：
外野手：
外野手：
パ・リーグ
投手：
捕手：
一塁手：
二塁手：
三塁手：
遊撃手：
外野手：
外野手：
外野手：
指名打者（DH）：
ゴールデングラブ賞
発表され次第更新（11月14日発表予定）
【歴代受賞選手一覧はこちら〔〕/〔〕】
セ・リーグ
投手：
捕手：
一塁手：
二塁手：
三塁手：
遊撃手：
外野手：
外野手：
外野手：
パ・リーグ
投手：
捕手：
一塁手：
二塁手：
三塁手：
遊撃手：
外野手：
外野手：
外野手：