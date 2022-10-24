Snow Manが主演を務めた映画「おそ松さん」のBlu-ray / DVDが、10月26日にリリースされる。これを記念して、「おそ松さん」のアドトラックが全国15都府県を走行することが発表された。
全国を駆け巡るのは、Snow Man演じる6つ子と終わらせ師3人がずらりと並ぶデザインがインパクト抜群なアドトラック。本日10月24日から30日まで、1週間にわたって運行するこのアドトラックは、東京、愛知、大阪の3都市それぞれに登場するほか、福島、宮城、岩手、青森、秋田、山形の東北6県と岡山、香川、高知、愛媛、広島、山口の中国・四国地方6県の2エリアでの巡行も実施される。運行スケジュールも発表されたので、ファンは詳細をチェックして6つ子と終わらせ師に会いに行こう。
映画「おそ松さん」アドトラック 運行スケジュール
東京
10月24日（月）：13時～ 池袋 / 15時～ 新宿 / 18～20時 渋谷
10月25日（火）：13時～ 渋谷 / 15時～ 原宿・表参道 / 18～20時 池袋
10月26日（水）：13時～ 銀座・丸の内 / 15時～ 渋谷 / 18～20時 新宿
10月27日（木）：13時～ 池袋 / 15時～ 新宿 / 18～20時 渋谷
10月28日（金）：13時～ 原宿・表参道 / 15時～ 渋谷 / 18～20時 新宿
10月29日（土）：13時～ 銀座・丸の内 / 15時～ 原宿・表参道 / 18～20時 渋谷
10月30日（日）：13時～ 渋谷 / 15時～ 池袋 / 18～20時 新宿
※毎日16時台は運行休止時間
大阪
10月24日（月）：13～16時 梅田 / 17～20時 難波
10月25日（火）：13～16時 難波 / 17～20時 梅田
10月26日（水）：13～16時 梅田 / 17～20時 難波
10月27日（木）：13～16時 難波 / 17～20時 梅田
10月28日（金）：13～16時 梅田 / 17～20時 難波
10月29日（土）：13～16時 難波 / 17～20時 梅田
10月30日（日）：13～16時 梅田 / 17～20時 難波
愛知
10月24日（月）：13～16時 名古屋駅 / 17～20時 栄
10月25日（火）：13～16時 栄 / 17～20時 名古屋駅
10月26日（水）：13～16時 名古屋駅 / 17～20時 栄
10月27日（木）：13～16時 栄 / 17～20時 名古屋駅
10月28日（金）：13～16時 名古屋駅 / 17～20時 栄
10月29日（土）：13～16時 栄 / 17～20時 名古屋駅
10月30日（日）：13～16時 名古屋駅 / 17～20時 栄
東北6県
10月24日（月）：福島県内（午後～17時まで）
10月25日（火）：福島県内～宮城県内（9～18時まで）
10月26日（水）：宮城県内～岩手県内（9～18時まで）
10月27日（木）：岩手県内～青森県内（9～18時まで）
10月28日（金）：青森県内～秋田県内（8～17時まで）
10月29日（土）：秋田県内～山形県内（8～17時まで）
10月30日（日）：山形県内（9～11時まで）
※都市間の移動には主に高速道路を使用
中国・四国地方
10月24日（月）：岡山県内（午後～17時まで）
10月25日（火）：岡山県内～香川県内（9～18時まで）
10月26日（水）：香川県内～高知県内（9～18時まで）
10月27日（木）：高知県内～愛媛県内（9～18時まで）
10月28日（金）：愛媛県内～広島県内（9～18時まで）
10月29日（土）：広島県内～山口県内（9～18時まで）
10月30日（日）：山口県内（9～10時まで）
※都市間の移動には主に高速道路を使用