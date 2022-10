King Gnuが11月17日に新曲「Stardom」を配信リリースする。

「Stardom」は、2022年のNHKサッカーテーマソングとして制作された1曲。音源は10月16日(日)放送のNHK総合「天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会」の決勝戦のハーフタイムにて初公開されていた。11月20日からスタートする「FIFAワールドカップカタール2022」に先駆け、本楽曲が配信されることとなった。

また11月30日には「Stardom」を収めたCDシングルがリリースされることも決定した。カップリングにはドラマ「オールドルーキー」の主題歌「雨燦々」が収録。初回限定盤の特典Blu-rayには、King Gnuが昨年12月に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催したツアー「King Gnu Live Tour 2021 AW」最終公演の模様が全編収められる。

King Gnu「Stardom」収録曲

CD

01. Stardom

02. 雨燦々

03. Stardom -Instrumental-

初回限定盤Blu-ray

King Gnu Live Tour 2021 AW Tour Final

December 15th, 2021 at YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM

01. 飛行艇

02. 千両役者

03. Vinyl

04. Sorrows

05. ユーモア

06. 白日

07. 破裂

08. Prayer X

09. The hole

10. 泡

11. Hitman

12. 三文小説

13. Slumberland

14. Tokyo Rendez-Vous

15. 傘

16. どろん

17. Flash!!!

18. Teenager Forever

<アンコール>

19. BOY

20. 一途

21. サマーレイン・ダイバー