ポーズがかわいい！いろんなミッフィーがミニサイズのフィギュアに

ディック・ブルーナの描いた人気のキャラクター、ミッフィーがいろいろなポーズで立体化された「UDF ディック・ブルーナ(シリーズ5)」が登場する。

ディック・ブルーナはオランダのグラフィックデザイナーであり絵本作家。口が×のうさぎの女の子、「ミッフィー」が特に有名で、オランダでは「ナインチェ」、日本では「うさこちゃん」とも呼ばれる。以降、この記事では「ミッフィー」の名を使用する。

UDF(ウルトラディテールフィギュア)はメディコム・トイが展開するシリーズ。ミニサイズの固定フィギュアで、あまりアレンジを加えず原作や設定画にできるだけ忠実に立体化される。彩色はグラデーションなどのないフラットな塗装で、細部までほぼ省略なく施されている。ただし、サイズ・可動・アレンジ・グラデーションとも一部例外的なアイテムあり。

UDF ディック・ブルーナ(シリーズ5)

発売元:メディコム・トイ

各1650円(税込)

2023年7月発売予定

ディック・ブルーナの描いたキャラクター、ミッフィーを中心に立体化。ミッフィー各全高9.5センチ、うさぎ全高約4.5センチ。

「おへんじミッフィー」「おさんぽミッフィー」「つながるミッフィー(きいろ)」「きゃらめるとミッフィー」「うさぎ(しろ)2羽セット」の全5種。

「つながるミッフィー(きいろ)」は同じ種類を複数並べてつなげていくことができる。

メディコム・トイではUDF以外にも、ソフビフィギュアのVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)、アーティストの作品をモチーフにしたスタチューなどを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

UNDERCOVER (U)

VCD UNDERCOVER BEAR x DENSUKE28

販売元:UNDERCOVER

発売元:メディコム・トイ

1万7380円(税込)

2022年11月発売予定

アパレルブランドUNDERCOVER(アンダーカバー)と、アーティストでんすけ28号のコラボアイテム。全高約14センチ。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、UNDERCOVER取り扱い店舗(一部店舗除く)にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

CERAMICK Andy Warhol "BANANA" ASH Ver.

発売元:メディコム・トイ

2万2000円(税込)

2023年2月発売予定

アーティストのアンディ・ウォーホルの作品「バナナ」を立体化。全長約25センチ。

鹿児島の陶磁器の名工房「ONE KILN・ワンキルン」にて製造。ロットナンバー入り。

(C) MMXXII Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

Sync. The Highwayman ORIGINAL Ver.

発売元:メディコム・トイ

10万7800円(税込)

2022年11月発売予定

アーティスト・バンクシーのグラフティにインスパイアされたスタチュー。全高約51センチ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYA、渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

バンクシーのスタチューシリーズは、カラーバリエーションが発売される場合がある。モチーフになったグラフティをイメージした彩色のものは商品名が「ORIGINAL Ver.」になっている。

>>>UDFその他の新作画像を見る(画像8点)