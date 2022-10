ビジンダーとマリがレトロソフビになって登場！

『キカイダー01』に登場するビジンダーと、そのビジンダーの人間態であるマリがレトロソフビになって登場。「東映レトロソフビコレクション」の新作だ。

ビジンダーは特撮TV番組『キカイダー01』(1973年)に登場するアンドロイド(人造人間)。主人公キカイダー01を倒すために悪の組織シャドウが作り上げた。だが01によって不完全ながら良心回路が取り付けられ、01の味方となった。マリはビジンダーが人間に変身した姿だ。

「東映レトロソフビコレクション」は、メディコム・トイが展開する、東映特撮作品のヒーローや敵キャラなどをレトロソフビ化するシリーズ。レトロデフォルメと呼ばれる、4~4.5頭身ぐらいのボディバランスで造形されている。

(C) 石森プロ・東映

ビジンダー(新色)、マリ

発売元:メディコム・トイ

各9680円(税込)

2023年2月下旬発送予定

「東映レトロソフビコレクション」の新作。各全高約24センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年10月24日(月)0:00から11月30日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

メディコム・トイではビジンダー以外にもソフビを発売・プロデュースしている。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) 石森プロ・東映

キノコモルグ(新色)+ミニソフビ、女ベニクラゲ(新色)+ミニソフビ

発売元:メディコム・トイ

1万1000円(税込)

2023年2月下旬発送予定

こちらも「東映レトロソフビコレクション」の新作。『仮面ライダー』のショッカー怪人と『人造人間キカイダー』のダーク破壊ロボットだ。各全高約24センチ、ミニソフビ各全高約12センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年10月24日(月)0:00から11月30日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) FUJIYA (C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

不二家ソフビコレクション BAPE(R) × ペコちゃん

発売元/不二家

販売元/NOWHERE Co.,Ltd.

各1万6500円(税込)

2022年11月発送予定

不二家のペコちゃんのソフビの新作。ファッションブランドのBAPE(R)=A BATHING APE(R)〈ア・ベイシング・エイプ(R)〉とのコラボアイテムだ。

各全高約21.5センチ。PINK、GREEEN、BLUEの3色展開。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及び、WEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)不二家ネットショップコールセンター 0120-228305(土日祝祭日・年末年始除く平日10時~17時)

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ゴジラ(2001)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2022年1月発送予定

ソフビ作家・安楽安作の新作。映画『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』(2001年)に登場したゴジラをレトロデフォルメで再現。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログ(http://www.medicomtoy.tv/blog/)にて2022年10月24日(月)00:00から2022年11月10日(木)23:59まで申込みを受け付け、抽選販売。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

ジャコランタン+パンプキンキッド

発売元:メディコム・トイ

1万9800円(税込)

ソフビ作家・安楽安作のオリジナル怪獣ソフビ。全高約26センチ(ジャコランタン)、約15センチ(パンプキンキッド)。

メディコム・トイ オフィシャルブログ(http://www.medicomtoy.tv/blog/)にて2022年10月24日(月)00:00から2022年11月10日(木)23:59まで申込みを受け付け、抽選販売。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

昭和40~50年代当時に発売されたレトロソフビの特徴の1つは、極論を言うと「似ていない」ところにある。低頭身のデフォルメ体型と、劇中を無視した自由すぎるカラーリングに独特の魅力を感じるファンが多いようだ。

現在作られるレトロソフビも頭身は低く造形される。だがカラーリングに関しては、あまり劇中からかけ離れたカラーリングは権利元の会社が許諾してくれない、という事例もあるとのことだ。なおこの辺は、各権利元によって考え方が違うようである。

