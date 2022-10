12月17日、18日に千葉・幕張メッセにて開催される「ジャンプフェスタ2023」のチケット応募がアプリ・ジャンプNAVIで、本日10月24日にスタートした。

応募が始まったのは「ジャンプスーパーステージ」の観覧と、幕張メッセへの入場が可能な「スーパーステージ付き入場チケット」。応募可能人数は代表者と同行者3人の、合計4人までで「ジャンプスーパーステージ」は各日最大2プログラムまでを選んで申し込める。当選発表は11月14日頃を予定。なお幕張メッセ会場への入場のみが可能な「入場チケット」の応募は、11月14日より行われる。

また「ジャンプスーパーステージ」より、「ブラッククローバー」「Dr.STONE」「呪術廻戦」「BORUTO&NARUTO」のステージに出演するキャストからコメントが到着。「ブラッククローバー」にはアスタ役の梶原岳人、ユノ役の島崎信長、ヤミ・スケヒロ役の諏訪部順一、ユリウス・ノヴァクロノ役の森川智之、コンラート役の関俊彦、「呪術廻戦」には虎杖悠仁役の榎木淳弥、五条悟役の中村悠一、夏油傑役の櫻井孝宏、真人役の島崎信長、「Dr.STONE」には石神千空役の小林裕介、七海龍水役の鈴木崚汰、クロム役の佐藤元、あさぎりゲン役の河西健吾、主題歌アーティストのBURNOUT SYNDROMES、「BORUTO&NARUTO」にはうずまきボルト役の三瓶由布子、うずまきナルト役の竹内順子、うちはサスケ役の杉山紀彰、春野サクラ役の中村千絵が登壇する。

梶原岳人(「ブラッククローバー」アスタ役)コメント

今年、またブラクロがジャンフェスに帰ってこれること、とっっても嬉しいです!! 年末の最高の時間、みんなで楽しみましょー! よろしくお願いしまぁぁぁす!!

島崎信長(「ブラッククローバー」ユノ役)コメント

ブラッククローバーのユノ役としてまたジャンフェスのステージに立てるのが嬉しくて仕方がないです。どうぞよろしくお願いいたします!

諏訪部順一(「ブラッククローバー」ヤミ・スケヒロ役)コメント

最終章に突入し物語はさらにヒートアップ! アニメ劇場版も来年公開予定! 最終章ブラクロステージは限界を超えられるか!? お見逃しなく!

森川智之(「ブラッククローバー」ユリウス・ノヴァクロノ役)コメント

「ブラッククローバー」魔法帝ユリウス・ノヴァクロノを演じて久しいですが、再びかかわることができるなんて光栄です。それにジャンフェスのステージに立てるなんてとてもうれしいです。キャストの皆さんと会えるのもそうですが、ファンの皆さんに会えるのをいまか今かと心待ちにしております。

関俊彦(「ブラッククローバー」コンラート役)コメント

ジャンプフェスタに、初めてお邪魔することになりました。どんなイベントなのか、参加するのが楽しみです。ヨロシクお願いします!

榎木淳弥(「呪術廻戦」虎杖悠仁役)コメント

今年もジャンプスーパーステージに登壇させて頂けて嬉しいです! とても濃いメンバーが揃っていて楽しいステージになると思いますので、よろしくお願いします!

中村悠一(「呪術廻戦」五条悟役)コメント

ジャンプフェスタ、呪術廻戦での参加は少しお久しぶりになるでしょうか? 今回も愉快なメンバーでお届けしますし、何かしら新しい報告もあるかも?知れませんしで楽しみにしたいと思います!皆様と楽しい時間を過ごせるのを楽しみにしております!

櫻井孝宏(「呪術廻戦」夏油傑役)コメント

夏油傑役の櫻井孝宏です。ジャンプフェスタのステージに登壇することになりました。出演のメンバー、ご来場の皆さんと一緒に楽しく過ごせたらと思います。よろしくお願いいたします。

島崎信長(「呪術廻戦」真人役)コメント

まさか真人というザ・ヴィランな役どころでお呼びいただけるなんて。どうか石を投げたりはせずに、一緒に楽しんでいただけたら幸いです。

小林裕介(「Dr.STONE」石神千空役)コメント

今年も登壇できて嬉しいです! アニメ放送も目前、きっと新情報も発表できる……はず?! お祭り気分をみんなで楽しみましょう!

鈴木崚汰(「Dr.STONE」七海龍水役)コメント

「Dr.STONE」のステージに登壇させていただきます! 初めてのスーパーステージで興奮しています。よろしくお願いします!!

佐藤元(「Dr.STONE」クロム役)コメント

今年も来ましたこの時期が! しかも今回は龍水も入れて! どんなステージになるのか楽しみです! 生ヤベー楽しみにしててね!

河西健吾(「Dr.STONE」あさぎりゲン役)コメント

今年もDr.STONEステージがあるという事で楽しみです。今年はどんなステージ内容となっているのか、ぜひ一緒に楽しんでもらえたら幸いです。

三瓶由布子(「BORUTO&NARUTO」うずまきボルト役)コメント

今年もどんなBORUTO&NARUTOの情報が飛び出すのか。私も皆さんと一緒にそわそわしながら待ってます。目一杯楽しんじゃいましょう!!

竹内順子(「BORUTO&NARUTO」うずまきナルト役)コメント

最近ボルトも任務が忙しくなり、頼もしいやら少し寂しいやら。と!お父さんナルトは思ってるかもしれない。大丈夫ナルト! ジャンフェスで一緒に任務できるよお! みんなも一緒に楽しみましょうね!

杉山紀彰(「BORUTO&NARUTO」うちはサスケ役)コメント

今年もジャンプスーパーステージに出させていただく事になりました! 久しぶりに旧第七班の仲間も揃うらしいので、皆様と楽しい時間を過ごせるのを楽しみにしております!

中村千絵(「BORUTO&NARUTO」春野サクラ役)コメント

ジャンプフェスタの出演は3年ぶりです。どんなステージになるか、私もワクワクしながら皆さんに会える日を心待ちにしています!

「ジャンプフェスタ2023」

日程:2022年12月17日(土)、18日(日)

時間:9:00~17:00予定

会場:千葉県 幕張メッセ 国際展示場

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

