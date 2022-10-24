TVアニメ「アークナイツ【黎明前奏 / PRELUDE TO DAWN】」が、10月28日にテレビ東京ほかで放送開始される。その本PV第2弾が公開され、主人公が相対する組織レユニオン・ムーブメントの新キャラクターとキャスト情報が発表された。

レユニオン・ムーブメントのリーダー・タルラ役は坂本真綾に決定。そのほかクラウンスレイヤー役は千本木彩花、メフィスト役は天崎滉平、ファウスト役は堀江瞬、W役は竹達彩奈、ミーシャ役は松田颯水、スカルシュレッダー役は松田利冴が演じる。

また2023年2月22日に「アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】」のBlu-ray BOXが発売されることも決定した。数量限定生産版には特典として「原画シートセット8枚組」「描き下ろしデフォルメアクリルスタンドセット」「特典 CD『楽曲集1』「レユニオン陣営ドッグタグ」「アーミヤの指輪（レプリカ）」を用意。通常版との共通特典は「特製収納BOX」「高藤彩描き下ろしイラストデジパック」「特製ブックレット（40ページ）」で、映像特典としてノンクレジットOP・EDも収録される。また原作ゲームで使えるシリアルコードも付属。店舗別の特典も存在するため、詳細は公式情報にて確認を。

TVアニメ「アークナイツ【黎明前奏 / PRELUDE TO DAWN】」

放送情報

テレビ東京：2022年10月28日（金）より毎週金曜日25:23～

テレビ大阪：2022年10月28日（金）より毎週金曜日26:10～

BS11：2022年10月30日（日）より毎週日曜日23:30～

アニマックス：2022年11月5日（土）より毎週土曜日22:00～

配信情報

dアニメストア、Amazon Prime Video、ニコニコ動画、U-NEXT、アニメ放題、FOD、ひかりTV、J:COMオンデマンド、ABEMA、GYAO!、Rakuten TV、ビデオマーケット、GYAO!ストア、バンダイチャンネル、Hulu

スタッフ

原作：Hypergryph / Studio Montagne

キャラクター原案：唯@W

監督：渡邉祐記

副監督：西川将貴

アニメキャラクターデザイン：高藤彩

シリーズ構成：Yostar Pictures

プロップデザイン：若山温

美術監督：大西穣（ビック・スタジオ）

美術設定：坂本竜（ビック・スタジオ）

色彩設計：後藤恵子

撮影監督：棚田耕平

編集：重村建吾

音響監督：渡邉祐記

音楽：林ゆうき

音楽制作：レジェンドア

アニメーション制作：Yostar Pictures

アニメーションプロデューサー：畑岳央

製作：Hypergryph Studio Montagne、Yostar、Yostar Pictures

キャスト

ドクター：甲斐田ゆき

アーミヤ：黒沢ともよ

ドーベルマン：種崎敦美

Ace：松山鷹志

ニアール：佐倉綾音

チェン：石上静香

ホシグマ：安野希世乃

フランカ：加隈亜衣

リスカム：石川由依

エクシア：石見舞菜香

テキサス：田所あずさ

メテオリーテ：種田梨沙

ケルシー：日笠陽子

Medic：麻倉もも

Guard：小林千晃

ウェイ・イェンウ：山寺宏一

タルラ：坂本真綾

クラウンスレイヤー：千本木彩花

メフィスト：天崎滉平

ファウスト：堀江瞬

W：竹達彩奈

ミーシャ：松田颯水

スカルシュレッダー：松田利冴

※種崎敦美、天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

(c)Hypergryph / Studio Montagne