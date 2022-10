【ナ・リーグ優勝決定シリーズ第5戦】

○ フィリーズ 4 - 3 パドレス ●

<現地時間10月23日 シチズンズ・バンク・パーク>

フィリーズ(東地区3位/第6シード)対パドレス(西地区2位/第5シード)のリーグ優勝決定シリーズ(4勝先取・最大7試合制)第5戦が23日(日本時間24日)に行われ、パドレスは3-4で逆転負け。対戦成績1勝4敗でワールドシリーズ進出はならなかった。

負けたら即終戦、追い込まれたパドレスはダルビッシュ有が先発マウンドへ。序盤はやや制球に苦しみながらも、重圧の中で2回無失点のスタートを切る。

ところが3回、二死走者なしから四球を与えると、2番のリース・ホスキンスに手痛い被弾。3ボールからストライクを取りに行ったカットボールを痛打され、先制を許した。

それでも、以降は立ち直った姿を見せてゼロ行進。味方打線も4回に1点を返し、7回にジョシュ・ベルの適時二塁打と相手の暴投で2得点。試合をひっくり返す。

裏のマウンドにも登ったダルビッシュは先頭のブライソン・ストットに二塁打を浴びたが、このピンチは昨季まで日本でプレーしていたロベルト・スアレスが見事に火消し。リードを死守した。

しかし、8回裏に悪夢が。イニングを跨いだスアレスは先頭のJ.T.リアルミュートに安打を浴び、つづくブライス・ハーパーには左中間に叩き込まれる2ランを被弾。主砲のひと振りで試合をひっくり返されてしまう。

9回表は走者を2人出して最後は二死ながら二・三塁と逆転のシチュエーションを作ったが、オースティン・ノラが右飛に倒れて万事休す。3-4で敗れ、パドレスはここでシーズン終了。フィリーズが13年ぶりとなるワールドシリーズ進出を決めた。

【動画】これぞ4番!ハーパーがチームを救う逆転2ラン

BRYCE HARPER ARE YOU SERIOUS?! #Postseason pic.twitter.com/NKRTeNLJMl— MLB (@MLB) October 23, 2022