THE ORAL CIGARETTESが2023年2月20日より対バンツアー「COUPLING TOUR 2023」を開催する。
オーラルはこのツアーで、2月20日の神奈川・KT Zepp Yokohamaを皮切りに、3月23日の東京・Zepp Haneda（TOKYO）まで全国7会場で計11公演を行う。オフィシャルファンクラブでは10月30日までチケットの先行予約を受け付けている。対バン相手は追ってアナウンスされるのでファンはお楽しみに。
また対バンツアーの発表に合わせて、カメラマンのJesse Kojimaが撮影した新たなビジュアルも解禁された。
THE ORAL CIGARETTES COUPLING TOUR 2023
2023年2月20日（月）神奈川県 KT Zepp Yokohama
2023年2月21日（火）神奈川県 KT Zepp Yokohama
2023年2月27日（月）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2023年2月28日（火）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2023年3月2日（木）福岡県 Zepp Fukuoka
2023年3月13日（月）愛知県 Zepp Nagoya
2023年3月14日（火）愛知県 Zepp Nagoya
2023年3月17日（金）宮城県 SENDAI GIGS
2023年3月19日（日）北海道 Zepp Sapporo
2023年3月22日（水）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）
2023年3月23日（木）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）