明治安田生命J3リーグ第30節が22日と23日に行われた。

首位いわきFCはホームで愛媛FCと対戦。有田稜の5試合連続ゴールが決勝点となって2-1で競り勝ち、今季2度目の5連勝を達成した。

2位藤枝MYFCはテゲバジャーロ宮崎に追いつかれて1-1でドロー。3位鹿児島ユナイテッドFCも、福島ユナイテッドFCを相手にリードを守りきれず引き分けた。4位松本山雅FCはFC今治との上位直接対決で逆転勝利を収め、鹿児島と勝ち点「60」で並んだ。

この結果、いわきは残り4試合で2位藤枝と勝ち点差「7」、3位鹿児島、4位松本とは勝ち点差「9」に。次節、「いわきが勝利、鹿児島と松本が引き分け以下」、または「いわきが引き分け、鹿児島と松本が敗戦」なら、いわきはJ2リーグ昇格圏の2位以上が決定する。さらに、「いわきが勝利、藤枝が敗戦、鹿児島と松本が引き分け以下」の場合、いわきは3試合を残して優勝が決まる。なお、いわきが昇格するには、J2ライセンスの交付も必須条件となる。

今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼10月22日(土)

藤枝MYFC 1-1 テゲバジャーロ宮崎

▼10月23日(日)

ヴァンラーレ八戸 2-1 カターレ富山

いわきFC 2-1 愛媛FC

FC今治 1-2 松本山雅FC

福島ユナイテッドFC 1-1 鹿児島ユナイテッドFC

AC長野パルセイロ 2-1 Y.S.C.C.横浜

カマタマーレ讃岐 2-2 SC相模原

ギラヴァンツ北九州 2-3 ガイナーレ鳥取

FC岐阜 2-1 アスルクラロ沼津

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 いわき(69/+46)

2位 藤枝(62/+28)

───────自動昇格圏───────

3位 鹿児島(60/+17)

4位 松本(60/+15)

5位 富山(54/+8)

6位 今治(53/+14)

7位 長野(50/+3)

8位 愛媛(43/+6)※1試合未消化

9位 福島(39/-3)

10位 岐阜(36/-7)

11位 八戸(34/-16)

12位 北九州(33/-6)

13位 宮崎(33/-8)※1試合未消化

14位 鳥取(31/-9)

15位 沼津(30/-15)

16位 讃岐(25/-18)

17位 相模原(24/-15)

18位 YS横浜(21/-40)

◆■今後の対戦カード

▼10月27日(水)

13:30 宮崎 vs 愛媛(第25節延期分)

【第31節】

▼10月29日(土)

13:00 YS横浜 vs 福島

▼10月30日(日)

13:00 富山 vs 今治

13:00 沼津 vs 八戸

13:00 鳥取 vs 藤枝

13:00 宮崎 vs いわき

13:00 鹿児島 vs 愛媛

13:05 松本 vs 長野

14:00 相模原 vs 岐阜

14:00 讃岐 vs 北九州