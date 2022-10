2022-23シーズンのYogibo WEリーグが開幕した。

初代王者のINAC神戸レオネッサは、大宮アルディージャVENTUSをホームに迎えた。35分、左からのクロスに田中美南が頭で合わせて先制すると、80分に田中が追加点を獲得。右からのクロスをニアの味方が頭ですらし、ファーに飛び込んだ田中が合わせて押し込んだ。エースの2ゴールでI神戸が白星スタートを切った。

初代WEリーグカップ王者の三菱重工浦和レッズレディースは、AC長野パルセイロ・レディースとホームで対戦。5分に塩越柚歩が先制点を挙げると、11分には清家貴子がリードを広げたものの、16分に連係ミスで1点を返される。浦和は84分に島田芽依のゴールで突き放すと、87分には自陣深い位置でのミスで再び1点を失ったが、逃げ切って3-2で勝利した。

日テレ・東京ヴェルディベレーザは、アルビレックス新潟レディースと対戦。67分に藤野あおばが自ら獲得したPKを沈め、1-0で勝利した。

マイナビ仙台レディースはちふれASエルフェン埼玉と対戦した。27分にコーナーキックで先制を許したものの、サイドアタックからの2ゴールで前半のうちに逆転成功。67分には新加入の中島依美が移籍後初ゴールでリードを広げ、マイ仙台は3-1で勝利した。

サンフレッチェ広島レジーナvsジェフユナイテッド市原・千葉レディースは、37分に千葉が先制。大滝麻未がコーナーキックに合わせて、出産からの復帰後初ゴールを決めた。それでも、ビハインドで折り返したS広島Rは、46分に中嶋淑乃が豪快なシュートで試合を振り出しに戻すと、50分には瀧澤千聖が右コーナーキックに合わせて逆転。ホームのS広島Rは2-1で白星発進となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼10月22日(土)

マイ仙台 3-1 EL埼玉

東京NB 1-0 新潟L

I神戸 2-0 大宮V

浦和 3-2 AC長野

S広島R 2-1 千葉L

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 マイナビ仙台レディース(3/+2)

2位 INAC神戸レオネッサ(3/+2)

3位 三菱重工浦和レッズレディース(3/+1)

4位 サンフレッチェ広島レジーナ(3/+1)

5位 日テレ・東京ヴェルディベレーザ(3/+1)

6位 ノジマステラ神奈川相模原(0/0)

7位 AC長野パルセイロ・レディース(0/-1)

8位 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース(0/-1)

9位 アルビレックス新潟レディース(0/-1)

10位 ちふれASエルフェン埼玉(0/-2)

11位 大宮アルディージャVENTUS(0/-2)

◆■次節の対戦カード

14:00 EL埼玉 vs 新潟L

14:00 AC長野 vs マイ仙台

13:00 I神戸 vs 千葉L

14:00 東京NB vs 浦和

14:00 S広島R vs N相模原