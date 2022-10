セリエA第11節の4試合が21日と22日に各地で開催された。

ナポリ、アタランタに次いでセリエAで3位に付けているミランは、ホームでモンツァと対戦した。16分、ピッチ中央でボールをキープしたブラヒム・ディアスがドリブルで独走し、そのままボックス内に侵入。最後は左足でゴール右に流し込みホームチームが先制に成功した。攻勢を強めるミランは41分にB・ディアス、65分にディヴォック・オリジが追加点を記録。70分にモンツァに1点を返されるも、84分にラファエル・レオンのゴールで突き放し、4-1で勝利。リーグ戦4連勝を飾り、暫定2位に浮上した。

前節サレルニターナ戦に快勝し、リーグ戦2連勝としたインテルはフィオレンティーナとのアウェイゲームに臨んだ。開始直後の2分、ニコロー・バレッラのゴールでインテルが先制すると、15分にはラウタロ・マルティネスが追加点を記録しリードを2点に広げる。ホームのフィオレンティーナも33分にPKから1点を返し、前半は1-2で終了した。その後、互いに1点ずつを追加し2-3のインテルリードで迎えた90分、ルカ・ヨヴィッチのゴールでフィオレンティーナが試合を振り出しに戻す。このまま終了かと思われた90+5分、ヘンリク・ムヒタリアンがカウンターから値千金の決勝ゴールを記録。撃ち合いを制したインテルがリーグ戦3連勝を飾った。

いまひとつ調子の上がらない8位ユヴェントスはホームに12位エンポリを迎えた。試合は序盤からユヴェントスが力の差を見せつける展開に。8分、フィリップ・コスティッチのお膳立てからモイーズ・キーンが先制ゴールを記録すると、56分にはファン・クアドラードの右CKにウェストン・マッケニーが頭で合わせてリードを広げる。攻撃の手を緩めないユヴェントスは82分に再びクアドラードのCKからアドリアン・ラビオが得点。90+4分にはラビオがこの日2ゴール目を奪って点差をさらに広げた。ユヴェントスは4-0で大勝し、前節トリノ戦に続くリーグ2連勝を飾った。

そのほか、サレルニターナはホームでスペツィアと対戦。48分の先制ゴールを守り切ったホームチームが1-0で勝利し、リーグ戦3勝目を飾っている。

21日と22日に行われたセリエA第11節は以下の通り。

■セリエA第4節

▼21日開催

ユヴェントス 4-0 エンポリ

サレルニターナ 1-0 スペツィア

▼22日開催

ミラン 4-1 モンツァ

フィオレンティーナ 3-4 インテル

▼23日開催

ウディネーゼ vs トリノ

ボローニャ vs レッチェ

アタランタ vs ラツィオ

ローマ vs ナポリ

▼24日開催

クレモネーゼ vs サンプドリア

サッスオーロ vs ヴェローナ