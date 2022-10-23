小山愛子原作によるドラマ「舞妓さんちのまかないさん」の場面写真が一挙解禁された。

2023年1月12日にNetflixシリーズとして、全9話が全世界独占配信される「舞妓さんちのまかないさん」。京都・祇園の花街を舞台に、舞妓さんたちが共同生活を営む屋形のまかないになった主人公・キヨと、青森から一緒にやってきた親友で舞妓のすみれの、花街での暮らしが描かれる。場面写真には森七菜演じるキヨ、出口夏希演じるすみれの屋形での日々や、彼女らが一人前になろうと成長していく過程、蒔田彩珠演じる屋形の女将さんの娘・涼子の物憂げな表情のほか、橋本愛演じる人気No1の芸妓・百子、松岡茉優演じる出戻りの芸妓・吉乃、常盤貴子演じる屋形の女将さん・梓、松坂慶子演じる屋形の要・千代の姿などが切り取られている。

なおドラマでは是枝裕和が総合演出・監督・脚本を担当。また企画は川村元気、各エピソードの演出は津野愛、奥山大史、佐藤快磨が務める。

Netflixシリーズ「舞妓さんちのまかないさん」

2023年1月12日、Netflixにて全世界同時配信予定

スタッフ

原作：小山愛子「舞妓さんちのまかないさん」（小学館「週刊少年サンデー」連載）

総合演出：是枝裕和

企画：川村元気

監督：是枝裕和、津野愛、奥山大史、佐藤快磨

脚本：是枝裕和、砂田麻美、津野愛、奥山大史、佐藤快磨

エグゼクティブ・プロデューサー：古澤佳寛、佐藤菜穂美

プロデューサー：山田兼司、鹿嶋愛、北原栄治

アソシエイト・プロデューサー：北林理沙

撮影：近藤龍人

照明：尾下栄治

録音：冨田和彦

美術監督：種田陽平

装飾：酒井拓磨

衣装デザイン：伊藤佐智子

ヘアメイクデザイン：勇見勝彦

メアメイク主任：遠山美和子

フードスタイリスト：飯島奈美

助監督：松尾崇

キャスティング：田端利江、森井敦

制作担当：姜勇気

ラインプロデューサー：田口聖、廣田成人

制作協力：東映京都撮影所

製作：STORY 株式会社

制作プロダクション：STORY 株式会社、株式会社分福

キャスト

森七菜、出口夏希、蒔田彩珠、松坂慶子、橋本愛、松岡茉優、常盤貴子