明治安田生命J1リーグ第31節延期分が22日に行われ、清水エスパルスとジュビロ磐田が対戦。残留争いの直接対決は土壇場で磐田が追いつき、1-1のドローに終わった。

勝利を逃した清水は勝ち点「33」となり、残留圏浮上とはならず。プレーオフ圏の16位となっている。一方、清水と勝ち点差「7」となったヴィッセル神戸と名古屋グランパスが、2試合を残して残留を決めた。

首の皮一枚つながった磐田は29日、清水に得失点差でかわされ17位に転落したガンバ大阪と敵地で対戦する。磐田は引き分け以下の場合、最下位が確定する。磐田が勝利しても、京都サンガF.C.、アビスパ福岡、清水がそろって勝利した上で湘南ベルマーレが引き分け以上なら、磐田は1年でのJ2リーグ降格が決まる。

J1リーグの順位表と残り2試合の対戦カードは以下の通り。

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜F・マリノス(62/+30)

2位 川崎フロンターレ(60/+21)

──────ACL出場圏──────

3位 サンフレッチェ広島(54/+12)

4位 セレッソ大阪(50/+7)

5位 FC東京(49/+5)

6位 鹿島アントラーズ(48/+4)

7位 柏レイソル(47/+1)

8位 浦和レッズ(44/+12)

9位 サガン鳥栖(41/+4)

10位 ヴィッセル神戸(40/-3)

11位 名古屋グランパス(40/-7)

12位 北海道コンサドーレ札幌(39/-12)

13位 湘南ベルマーレ(35/-12)

14位 京都サンガF.C.(34/-8)

15位 アビスパ福岡(34/-10)

──────PO出場圏──────

16位 清水エスパルス(33/-8)

──────自動降格圏──────

17位 ガンバ大阪(33/-13)

18位 ジュビロ磐田(29/-23)

※1、2位のクラブはACL2023グループステージより、3位クラブはプレーオフより出場。ACLで浦和が優勝した場合、リーグ3位に代わりプレーオフより出場

◆■今後の対戦カード

【第33節】

▼10月29日(土)15時一斉キックオフ

川崎F vs 神戸

横浜FM vs 浦和

湘南 vs 鳥栖

清水 vs 鹿島

名古屋 vs FC東京

京都 vs C大阪

G大阪 vs 磐田

広島 vs 札幌

福岡 vs 柏

【最終節】

▼11月5日(土)14時一斉キックオフ

札幌 vs 清水

鹿島 vs G大阪

浦和 vs 福岡

柏 vs 湘南

FC東京 vs 川崎F

磐田 vs 京都

C大阪 vs 名古屋

神戸 vs 横浜FM

鳥栖 vs 広島