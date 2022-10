QuizKnock伊沢拓司、とむ「昨日の自分と対決」周りが気になる受験生にアドバイス

QuizKnockのメンバーが、受験生を応援するTOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK! 天才LOCKS!」。10月21日(金)の放送では、伊沢拓司さんととむさんが、「周りを気にしすぎる」というリスナーの相談に回答しました。伊沢:QuizKnockがおくる、超ショート授業「天才LOCKS!」。天才とは天から与えられた才能のこと。みんなの中に潜む『天才』を一緒に掘り起こしていきましょう!とむ:よろしくお願いします!伊沢:とむは20歳の現役東大生ということですけど、普段は何の勉強してんの?とむ:いまは2年生で、この後に教育学部に進学する予定です。伊沢:なるほど! っていうか、推薦で入ったんだよね? 珍しいよね?とむ:そうなんですよ。結構珍しいですね。伊沢:学年で100人ぐらい?とむ:毎年、90人くらいですかね。伊沢:年間3千人弱入るうちの90人だから、推薦は珍しいよね。どうしたら、東大に推薦で入れるの?とむ:自分の好きなことだったり得意なことを伸ばしていったら、いつの間にか東大に来ちゃったみたいな人たちが多いですね。伊沢:とむは何やってたの?とむ:私は留学の経験だったり、言語が大好きだったんで、言語についての研究だったり……。伊沢:俺は英語すらおぼつかなかったから、それができんのがすごいね。ということで、そんなとむと一緒に、一問一答形式で今夜も答えていきたいなと思います!塾や周りの人を気にしすぎて、自分が信じたやり方を貫き通せていない気がして不安です。どのようにしたら、他人を気にせず自分を信じて勉強できるようになるでしょうか?(17歳)伊沢:この時期、特に周りが一斉に受験モードになるから不安を煽られるよね。こういうときはどうする?とむ:他人って気になりますよね。伊沢:間違いなく気になる。みんなそういうムードだし。とむ:まぁ……気になっちゃっても、全然いいんじゃないですか? 気になることは、別にいいことだと思いますよ。伊沢:そうか。参考になるものは盗んだらいいしね。とむ:そうですね。例えば、他の人の勉強方法をマネするっていうのも全然ありだと思います。伊沢:うんうん。(でもこのリスナーは)気にしすぎちゃうんだって。こういう場合はどう?とむ:気にしすぎちゃうのは、ちょっと良くないかもしれないですね。伊沢:時間奪われちゃうし。とむ:受験って自分との勝負なところがあると思うんで、指標を自分にするっていうのも結構大事になってくると思います。伊沢:なるほどね。自分自身のことを見て、自分の中に目標を作っていくみたいなことか。とむの場合は、どんなことをやってたの?とむ:私は、「1日1点上げよう!」と決めてやってました。伊沢:東大って、推薦でも共通テスト受けなきゃいけないんだよね。だから、準備も勉強もめっちゃやんなきゃいけないんだけど……(笑)。とむ:そうなんですよ。伊沢:なので、「1日1点」。とむ:百何十点上げるっていうのは難しいと思うんですけど、1日1点だったらいけるんじゃないかって思ったんですよ。伊沢:100日やったら100点だ。なるほどね。だったらいけるね!とむ:昨日の自分と対決して、昨日の自分よりも勉強ができるようになろう! っていうふうにしていくといいんじゃないですかね?伊沢:なるほどね! 他人の成績と比較しても、自分が見えないところで努力してたりするからね。でも、昨日の自分だったら覚えてるから比較しやすいよね。あと、それでも他人が気になっちゃうんだったら、「まず1ヵ月の間はこの方法でやります!」というマイルールを決めて、そこからズレない。とむ:いいですね!伊沢:1ヵ月後に復習タイムを取って、「これよりは、○○ちゃんのやってた方法のほうがいいかもな」みたいになったら(変更する)。こういうルールを決めると、替え時もラクかもしんないね。だから、そのあたりをハイブリッドしてあげるみたいなやり方が大事かもしれないですね。とむ:バランスが大事ってことですね!伊沢:そうだね。でも、自分に集中するって大事だね。なかなか他人の努力はわかんないからね。ということで本日の結論!「天才LOCKS!」では、受験生からの疑問や質問、受験を乗り越える“鍵”となる「受験応援鍵曲」を募集しています。疑問/質問が採用されたリスナーには、QuizKnockメンバーの直筆メッセージ入りカロリーメイトスペシャルボックスと、サイン&音声メッセージ入りチェキをプレゼントします。詳細、応募は番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55(「QuizKnock 天才LOCKS! supported by カロリーメイト」は毎週金曜に放送)番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/