◆ 和田二軍監督は8シーズンぶり現場復帰
阪神は22日、2023年シーズンのコーチングスタッフを一部発表。15シーズンぶりに古巣の指揮を執ることになった岡田彰布監督ら、一軍7ポストで人員の入れ替えが行われた。
一軍で留任されたのは藤本敦士内野守備走塁コーチと、筒井壮外野守備走塁コーチの2人だけで、岡田監督と水口栄二打撃コーチ、馬場敏史内野守備走塁コーチの3人が新入団。
昨季まで二軍監督を務めていた平田勝男ヘッドコーチをはじめ、安藤優也投手コーチ、久保田智之投手コーチ、嶋田宗彦バッテリーコーチの4人が球団内部で配置転換され、一軍ベンチに入ることになった。
また、今季までテクニカル・アドバイザーとして球団に携わっていた和田豊氏が二軍監督に就任し、8シーズンぶりに現場復帰。
新シーズンは岡田監督、平田ヘッド、和田二軍監督がチームの中枢を担い、18年ぶりのリーグ優勝を目指す。
今回発表されたコーチングスタッフの一覧は以下の通り。新任コーチについては今後決まり次第、追加で発表される。
◆ 2023年シーズン・阪神首脳陣
★＝新入団
◎＝配置転換
＜一軍＞
80 岡田彰布 監督 ★
78 平田勝男 ヘッドコーチ ◎
安藤優也 投手コーチ ◎
90 久保田智之 投手コーチ ◎
83 嶋田宗彦 バッテリーコーチ ◎
73 水口栄二 打撃コーチ ★
81 馬場敏史 内野守備走塁コーチ ★
74 藤本敦士 内野守備走塁コーチ
96 筒井 壮 外野守備走塁コーチ
＜ファーム＞
86 和田 豊 監督 ◎
85 福原 忍 投手コーチ ◎
72 江草仁貴 投手コーチ
87 野村克則 バッテリーコーチ
84 日高 剛 バッテリーコーチ補佐 ◎
北川博敏 打撃コーチ ◎
70 田中秀太 内野守備走塁コーチ
76 工藤隆人 外野守備走塁コーチ