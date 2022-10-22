◆ 和田二軍監督は8シーズンぶり現場復帰

阪神は22日、2023年シーズンのコーチングスタッフを一部発表。15シーズンぶりに古巣の指揮を執ることになった岡田彰布監督ら、一軍7ポストで人員の入れ替えが行われた。

一軍で留任されたのは藤本敦士内野守備走塁コーチと、筒井壮外野守備走塁コーチの2人だけで、岡田監督と水口栄二打撃コーチ、馬場敏史内野守備走塁コーチの3人が新入団。

昨季まで二軍監督を務めていた平田勝男ヘッドコーチをはじめ、安藤優也投手コーチ、久保田智之投手コーチ、嶋田宗彦バッテリーコーチの4人が球団内部で配置転換され、一軍ベンチに入ることになった。

また、今季までテクニカル・アドバイザーとして球団に携わっていた和田豊氏が二軍監督に就任し、8シーズンぶりに現場復帰。

新シーズンは岡田監督、平田ヘッド、和田二軍監督がチームの中枢を担い、18年ぶりのリーグ優勝を目指す。

今回発表されたコーチングスタッフの一覧は以下の通り。新任コーチについては今後決まり次第、追加で発表される。

◆ 2023年シーズン・阪神首脳陣

★＝新入団

◎＝配置転換

＜一軍＞

80 岡田彰布 監督 ★

78 平田勝男 ヘッドコーチ ◎

安藤優也 投手コーチ ◎

90 久保田智之 投手コーチ ◎

83 嶋田宗彦 バッテリーコーチ ◎

73 水口栄二 打撃コーチ ★

81 馬場敏史 内野守備走塁コーチ ★

74 藤本敦士 内野守備走塁コーチ

96 筒井 壮 外野守備走塁コーチ

＜ファーム＞

86 和田 豊 監督 ◎

85 福原 忍 投手コーチ ◎

72 江草仁貴 投手コーチ

87 野村克則 バッテリーコーチ

84 日高 剛 バッテリーコーチ補佐 ◎

北川博敏 打撃コーチ ◎

70 田中秀太 内野守備走塁コーチ

76 工藤隆人 外野守備走塁コーチ