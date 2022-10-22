阪神の監督就任が発表された岡田彰布氏

◆ 和田二軍監督は8シーズンぶり現場復帰

　阪神は22日、2023年シーズンのコーチングスタッフを一部発表。15シーズンぶりに古巣の指揮を執ることになった岡田彰布監督ら、一軍7ポストで人員の入れ替えが行われた。

　一軍で留任されたのは藤本敦士内野守備走塁コーチと、筒井壮外野守備走塁コーチの2人だけで、岡田監督と水口栄二打撃コーチ、馬場敏史内野守備走塁コーチの3人が新入団。

　昨季まで二軍監督を務めていた平田勝男ヘッドコーチをはじめ、安藤優也投手コーチ、久保田智之投手コーチ、嶋田宗彦バッテリーコーチの4人が球団内部で配置転換され、一軍ベンチに入ることになった。

　また、今季までテクニカル・アドバイザーとして球団に携わっていた和田豊氏が二軍監督に就任し、8シーズンぶりに現場復帰。

　新シーズンは岡田監督、平田ヘッド、和田二軍監督がチームの中枢を担い、18年ぶりのリーグ優勝を目指す。

　今回発表されたコーチングスタッフの一覧は以下の通り。新任コーチについては今後決まり次第、追加で発表される。

◆ 2023年シーズン・阪神首脳陣

★＝新入団

◎＝配置転換

＜一軍＞

80　岡田彰布　　監督　★

78　平田勝男　　ヘッドコーチ　◎

　　安藤優也　　投手コーチ　◎

90　久保田智之　投手コーチ　◎

83　嶋田宗彦　　バッテリーコーチ　◎

73　水口栄二　　打撃コーチ　★

81　馬場敏史　　内野守備走塁コーチ　★

74　藤本敦士　　内野守備走塁コーチ

96　筒井　壮　　外野守備走塁コーチ

＜ファーム＞

86　和田　豊　監督　◎

85　福原　忍　投手コーチ　◎

72　江草仁貴　投手コーチ

87　野村克則　バッテリーコーチ

84　日高　剛　バッテリーコーチ補佐　◎

　　北川博敏　打撃コーチ　◎

70　田中秀太　内野守備走塁コーチ

76　工藤隆人　外野守備走塁コーチ