FIFA女子ワールドカップオーストラリア&ニュージーランド2023の組み合わせ抽選会が22日に行われた。

第9回目の女子W杯は、史上初めて32カ国が出場。7月20日から8月20日にかけて、オーストラリアとニュージーランドの共催で行われる。これまでに29カ国の出場が決まっており、残る3チームは来年2月に行われる大陸間プレーオフによって決まる。

2011年以来3大会ぶり2度目の優勝を目指す日本女子代表(なでしこジャパン)はグループC。11月に開幕するカタールW杯に出場する男子と同じく、スペイン、コスタリカと同組となった。C組の残る1カ国は、初出場のザンビアとなった。

また、3大会連続5度目の優勝を目指すアメリカは、2019年フランス大会の決勝でも対戦したオランダと同組になった。

2023女子W杯グループステージの組み合わせ、大陸間プレーオフの対戦カード、本大会の日程は以下の通り。

◆■グループステージ組み合わせ

※()内は最新FIFAランキング/W杯出場回数

▼グループA

ニュージーランド(22位/5大会連続6度目)

ノルウェー(12位/9大会連続9度目)

フィリピン(53位/初出場)

スイス(21位/2大会ぶり2度目)

▼グループB

オーストラリア(13位/8大会連続8度目)

アイルランド(24位/初出場)

ナイジェリア(45位/9大会連続9度目)

カナダ(7位/8大会連続8度目)

▼グループC

スペイン(6位/3大会連続3度目)

コスタリカ(37位/2大会ぶり2度目)

ザンビア(81位/初出場)

日本(11位/9大会連続9度目)

▼グループD

イングランド(4位/5大会連続6度目)

プレーオフ・グループB勝者

デンマーク(18位/4大会ぶり5度目)

中国(15位/3大会連続8度目)

▼グループE

アメリカ(1位/9大会連続9度目)

ベトナム(34位/初出場)

オランダ(8位/3大会連続3度目)

プレーオフ・グループA勝者

▼グループF

フランス(5位/4大会連続5度目)

ジャマイカ(43位/2大会連続2度目)

ブラジル(9位/9大会連続9度目)

プレーオフ・グループC勝者

▼グループG

スウェーデン(3位/9大会連続9度目)

南アフリカ(54位/2大会連続2度目)

イタリア(14位/2大会連続4度目)

アルゼンチン(29位/2大会連続4度目)

▼グループH

ドイツ(2位/9大会連続9度目)

モロッコ(76位/初出場)

コロンビア(27位/2大会ぶり3度目)

韓国(17位/3大会連続4度目)

◆■大陸間プレーオフ

▼準決勝(2023年2月18日、19日)

グループA カメルーン(58位) vs タイ(41位)【1】

グループB セネガル(84位) vs ハイチ(56位)【2】

グループC チャイニーズ・タイペイ(40位) vs パラグアイ(51位)【3】

グループC パプア・ニューギニア(50位) vs パナマ(57位)【4】

▼決勝(2023年2月22日、23日)

グループA 【1】の勝者 vs ポルトガル(23位)

グループB 【2】の勝者 vs チリ(38位)

グループC 【3】の勝者 vs 【4】の勝者

◆■2023女子W杯 日程

▼グループステージ

第1節 7月20日〜25日

第2節 7月25日〜30日

第3節 7月30日〜8月3日

▼決勝トーナメント

ラウンド16 8月5日〜8日

準々決勝 8月11日、12日

準決勝 8月15日、16日

3位決定戦 8月19日

決勝戦 8月20日