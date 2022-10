「かわいそうと決めつけないで」視覚障がいのある10代の声…“手の差し伸べ方”を考える

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。毎週月曜にお届けしている「SOCIAL LOCKS!」のコーナーでは、生まれた環境のこと、性のこと、障がいのことなど、周りとの“違い”について悩んでいるさまざまな10代の声を届けています。10月17日(月)の放送では、「生まれつき目が見えない」という16歳のリスナーから届いたメッセージを紹介。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、相互理解の上で成り立つ手の差し伸べ方について語りました。私は、生まれつき目が見えません。光を感じられないため、普段は白杖を使って生活しています。明かりや人の顔、物の形などを見たことがありません。「見えてないからかわいそう」とか「あの子、杖を持っている」って言われると、すごく泣きそうになります。ですから、「かわいそう」と決めつけないでほしいです。こもり校長:うちの職員(スタッフ)が事前に話を聞かせてもらったんだけど、幼稚園から視覚障害特別支援学校に通っていて、いまは高校1年生。話してくれたようなことが、時々起きるそうです。普段はスマホの音声読み上げ機能で、スマホもSNSも使っているし、慣れた場所なら白杖を使って1人で歩くこともできる。だから、誰かの助けを借りたいときもあるけど、見えなくても工夫して生活することで、できることはたくさんある。毎日も楽しいし、自分で自分のことは「かわいそう」とは思わないと。何より、いまは高校で充実した毎日を送っている。視覚障がいのことを、もっと知ってもらうことで「見えないからできない」「見えないからかわいそう」という偏見はなくなってほしいとのことです。ぺえ教頭:はい。こもり校長:自分の場合、「かわいそう」というよりは、「何かできることがあるんじゃないかな」と思うというか。ぺえ教頭:その人、相手に対してね。こもり校長:そう。白杖を持っている方を見かけたときにはね。自分も少なからず誰かに助けてもらって成り立っているから、何かしたいと思う。でもそれは、ある種一方的なことでもあるんだよね。そういうことを届けすぎると、逆に向こうからすると「その矢印は違います」ということもあるんだな、って今回の言葉を聞いて思いました。こちらとしても、届け方は考えるべきだな、とは思ったね。ぺえ教頭:こちらから一方的に愛を届けようとしても、捉え方が違うと……そうだね。こもり校長:お互いの、一人ひとりのコミュニケーションで成り立つことだから。今回こういうふうに言ってくれたことを、こっちは聞くだけにならないように、聞いた上でキャッチボールで何かを返せるように、自分も考えなきゃいけないなと思う。今回は、声を届けてくれてありがとう。「SOCIAL LOCKS!」では、さまざまな声を募集しています。わかってほしいのにわかってもらえないことや、「もっとこうなればいいのに」と思っていることがあれば、番組の特設サイトまでお寄せください。超ダイバーシティ芸術祭「True Colors Festival」の新プロジェクト「True Colors CARAVAN」にて、「SCHOOL OF LOCK!」が「SOCIAL LOCKS!」の課外授業をおこなっています。最終回となる6回目は、10月23日(日)に大分県別府市役所 中庭「市民ひろば」で開催されます。「SCHOOL OF LOCK!」からは、ぺえ教頭と「SCHOOL OF LOCK! 教育委員会」のパーソナリティ・とーやま委員が参加。特別講師として、盲目のバイオリニストとして活躍する穴澤雄介さんと福岡出身のシンガーソングライター・向井太一さん、このプロジェクトのアンバサダー・乙武洋匡さんが登場します。会場では視聴覚に障がいがある人に向けて、ステージの様子を実況する音声ガイドや、手話通訳が用意されています。詳細は「SOCIAL LOCKS!」の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/