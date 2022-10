【NPB】オリックス・バファローズ　選手登場曲一覧｜プロ野球選手の入場曲…

オリックス・バファローズ 最新情報

プロ野球観戦で盛り上がるシーンの一つに選手登場の瞬間がある。その瞬間を盛り上げているのは登場曲だ。球場を彩る音楽は、選手個々人が指定し、打席やマウンドでの集中力を高めている。ここでは、選手の登場曲をまとめている。今回は、オリックス・バファローズ編。

吉田正尚チャンス時の「Macho Man」 (The Village People) で球場内は盛り上がる。この曲が流れた瞬間、一緒に吉田正尚プロデュースオリックス公式グッズの「チャンスダンベル」を両手にマッチョ筋トレを始めるファンが多く見受けられるのだ。

安達了一は1、4打席目「サチアレ」 2、5打席「Good Day!!」3、6打席目「NANIWA'n WAY」(なにわ男子)など、全打席で大阪を拠点としたアイドルグループ、なにわ男子の楽曲を選択しており大阪にちなんだ選曲となっている。

・主な選手の入場曲

投手

山崎 福也:「Life」(Bigfumi)

山下 舜平大:「Baby (feat. Ludacris)」(ジャスティン・ビーバー & リュダクリス)

宮城 大弥:「三線の花」)(BEGIN)

平野 佳寿:「中盤戦 feat.Mummy-D」(Kreva)

増井 浩俊:「Shape of You」(Ed Sheeran)

山本 由伸:「Frontier (Extended Mix)」(VINAI)

山岡 泰輔:「虹」(AAA)

竹安 大知:「DOOR ~The Knock Again~」(コブクロ)

村西 良太:「NEW CLASSIC」(Shurkn Pap)

能見 篤史:「刹那」(GReeeeN)

富山 凌雅:「FLYING B (REMIX)」(シティー エース)

田嶋 大樹:「我武者羅」(CHiCO with HoneyWorks)

K-鈴木:「BECAUSE YOU’RE MY SHAWTY」(AK-69)

比嘉 幹貴:「STAY GOLD」(Hi-STANDARD)

中川 颯:「Without You (feat. Sandro Cavazza)」(アヴィーチー)

阿部 翔太:「Our core」(HAND DRIP)

本田 仁海:「CALL 119」(INI)

海田 智行:「Break Free」(アリアナ・グランデ)

齋藤 綱記:「Left & Right ~名も無き足跡~」(湘南乃風)

澤田 圭佑:「大どんでん返し」(寿君)

黒木 優太:「It's K magic」(倖田來未)

山田 修義:「エンデヴァー」(Dragon Ash)

ジェイコブ・ワゲスパック:「Satellites」(Kevin Gates)

セサル・バルガス:「Freaks」(Timmy Trumpet & サヴェージ)

山崎 颯一郎:「交響曲 第9番 ホ短調「新世界より」」(ドヴォルザーク)

漆原 大晟:「Kings & Queens」(Ava Max)

吉田 凌:「WanteD! WanteD!」(Mrs. GREEN APPLE)

ジェシー・ビドル:「Public Service Announcement (Interlude)」(ジェイ・Z)

張 奕:「Battle Scars」(Lupe Fiasco & Guy Sebastian)

捕手

若月 健矢:「Gone, Gone, Gone」(フィリップ・フィリップス)、チャンス「パラダイス銀河」(光GENJI)

伏見 寅威:「Permission to Dance」(BTS)、代打・チャンス「BIG UP」(湘南乃風)

福永 奨:「ショッツ (feat. リル・ジョン)」(LMFAO)

松井 雅人:「ひとりじゃない」(DEEN)

頓宮 裕真:「Great Spirit (feat. Hilight Tribe) [Extended Mix]」(Armin van Buuren & Vini Vici)

中川 拓真:「雪月花」(湘南乃風)

内野手

石岡 諒太:「残酷な天使のテーゼ」(高橋洋子)

安達 了一:1、4打席目「サチアレ」(なにわ男子)、2、5打席目「Good Day!!」(なにわ男子)、3、6打席目「NANIWA'n WAY」(なにわ男子)

ブレイビック・バレラ:「No Me LLegan」(El Super Nuevo)

西野 真弘:「笑顔のループ」 (AAA)

宗 佑磨:1、4打席目「Get Low」(ディロン・フランシス & DJスネイク)、2、5打席目「Wrapped Up (feat. Travie McCoy)」(Olly Murs)、3、6打席目「Five More Hours」(デオロ & クリス・ブラウン)、チャンス時「7 Locas (Original Dembow)」(Don Miguelo)

野口 智哉:「タイミング ~Timing~(1打席目)」(Klang Ruler)、2打席目「エジソン」(水曜日のカンパネラ)、3打席目以降「ヤングアダルト」 (マカロニえんぴつ)

大城 滉二:「南風になれ」 (かりゆし58)

紅林 弘太郎:「紅(チャンス時)」(X)、「ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)」(荻野目洋子)

太田 椋:「ワイルド アット ハート」(嵐)、チャンス時「ドリームキャッチャー」(ベリーグッドマン)

山足 達也:「キミシダイ列車」(ONE OK ROCK)

大下 誠一郎:「男の勲章 -復活-」(嶋大輔)

ランへル・ラベロ:「Incompleto」(Onell Diaz & Farruko)

宜保 翔:「Longiness (feat. OHZKEY & Vanity.K)」(SugLawd Familiar)

中川 圭太:「Best Of Me」(BTS)、チャンス時「IDOL」(BTS)

外野手

渡部 遼人:「オリジナルスマイル」(SMAP)

福田 周平:チャンス「バリバリ最強No. 1」(Feel So Bad)、「檄! 帝国華撃団」(横山 智佐&帝国歌劇団)

吉田 正尚:奇数打席「何かひとつ ( Producer's Acoustic Version)」(若旦那)、偶数打席「The Show Goes On」(ルーペ・フィアスコ)、チャンス時「Macho Man」(The Village People)、第3打席「レヴェルズ」(アヴィーチー)

ジョー・マッカーシー:「I'll Be There for You (Theme from "Friends")」(ザ・レンブランツ)

西村 凌:「Stereo Hearts (feat. Adam Levine)」(Gym Class Heroes)

元 謙太:「Shake Ya Tailfeather」(ピー・ディディー)

来田 涼斗:「By my side」(EINSHTEIN)

池田 陵真:「My Way」(Def Tech)

佐野 皓大:「イロトリドリ」(ゆず)、チャンス時「電光石火」(The Blue Hearts)

小田 裕也:「Savage Love (Laxed - Siren Beat) [BTS Remix]」(Jawsh 685, ジェイソン・デルーロ & BTS)、チャンス時「CHARM」(WANIMA)

T-岡田:「覚悟はいいか」(ケツメイシ)、チャンス時「カーニバル」(ケツメイシ)

佐野 如一:「Tsukiiro Horizon」([Alexandros])

杉本 裕太郎:奇数打席「202X」(布袋寅泰)、偶数打席「ピエロ」(上木彩矢)、チャンス時「TOUGH BOY」(TOM★CAT)