三宅健が11月16日にリリースする1stミニアルバム「NEWWW」の収録曲と参加クリエイターが発表された。
本作はデビューから26年を経た三宅が新しい価値観でアイドル像の固定観念を覆す作品。三宅は本作で「今一緒に作品を作りたい」と思うアーティストと一緒に楽曲制作に取り組んだ。ミニアルバムはDVDもしくはBlu-ray付きの初回限定盤Aと初回限定盤B、CDのみの通常盤の3形態が用意され、初回限定盤Aと初回限定盤Bには6曲、通常盤には7曲を収録。クリエイターとしてYonYon、80KIDZ、TENDRE、D.A.N.、土岐麻子、sogumm、growingdog、butaji、Miru Shinoda、Micro（Def Tech）が参加している。初回限定盤Aには楽曲「Destination」のミュージックビデオとメイキング映像、初回限定盤Bには三宅がソロキャンプに挑戦した映像が収められる。
三宅健「NEWWW」収録内容
CD
01. Destination
［作詞：Yon Yon / 作曲：JUN、ALI&、YonYon / 編曲：JUN、ALI&］
02. PULSE
［作詞：TENDRE / 作曲：TENDRE / 編曲：TENDRE］
03. FALL
［作詞：櫻木大悟、Takumi / 作曲：D.A.N. / 編曲 : D.A.N.］
04. SUNSHINE
［作詞：Asako Toki / 作曲：glowingdog、sogumm / 楽曲プロデュース：glowingdog］
05. Day by day
［作詞：YonYon / Music：JUN、ALI&、YonYon / 編曲 : JUN、ALI&］
06. dreamy reality
［作詞：butaji / 作曲：butaji、Miru Shinoda / 編曲：Miru Shinoda］
07. Answer（※通常盤のみ収録）
［作詞：Micro（Def Tech） / 作曲：Micro（Def Tech）、Nagacho / 編曲 : Micro（Def Tech）、Nagacho］
初回限定盤A Blu-ray / DVD
・「Destination」MUSIC VIDEO
・NEWWW Behind The Scenes
初回限定盤B Blu-ray / DVD
・絶対誰にも頼れないソロキャンプ