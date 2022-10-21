三宅健が11月16日にリリースする1stミニアルバム「NEWWW」の収録曲と参加クリエイターが発表された。

本作はデビューから26年を経た三宅が新しい価値観でアイドル像の固定観念を覆す作品。三宅は本作で「今一緒に作品を作りたい」と思うアーティストと一緒に楽曲制作に取り組んだ。ミニアルバムはDVDもしくはBlu-ray付きの初回限定盤Aと初回限定盤B、CDのみの通常盤の3形態が用意され、初回限定盤Aと初回限定盤Bには6曲、通常盤には7曲を収録。クリエイターとしてYonYon、80KIDZ、TENDRE、D.A.N.、土岐麻子、sogumm、growingdog、butaji、Miru Shinoda、Micro（Def Tech）が参加している。初回限定盤Aには楽曲「Destination」のミュージックビデオとメイキング映像、初回限定盤Bには三宅がソロキャンプに挑戦した映像が収められる。

三宅健「NEWWW」収録内容

CD

01. Destination

［作詞：Yon Yon / 作曲：JUN、ALI&、YonYon / 編曲：JUN、ALI&］

02. PULSE

［作詞：TENDRE / 作曲：TENDRE / 編曲：TENDRE］

03. FALL

［作詞：櫻木大悟、Takumi / 作曲：D.A.N. / 編曲 : D.A.N.］

04. SUNSHINE

［作詞：Asako Toki / 作曲：glowingdog、sogumm / 楽曲プロデュース：glowingdog］

05. Day by day

［作詞：YonYon / Music：JUN、ALI&、YonYon / 編曲 : JUN、ALI&］

06. dreamy reality

［作詞：butaji / 作曲：butaji、Miru Shinoda / 編曲：Miru Shinoda］

07. Answer（※通常盤のみ収録）

［作詞：Micro（Def Tech） / 作曲：Micro（Def Tech）、Nagacho / 編曲 : Micro（Def Tech）、Nagacho］

初回限定盤A Blu-ray / DVD

・「Destination」MUSIC VIDEO

・NEWWW Behind The Scenes

初回限定盤B Blu-ray / DVD

・絶対誰にも頼れないソロキャンプ