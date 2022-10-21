【プロ野球公示】SMBC日本シリーズ2022「ヤクルト対オリックス」の出場資…

日本シリーズ2022 最新情報

「SMBC日本シリーズ2022」（明治神宮野球場、京セラドーム大阪）が22日より開幕。今シーズンの日本一を賭け、セ・リーグ王者・東京ヤクルトスワローズとパ・リーグ王者・オリックス・バファローズが激突する。2年連続の顔合わせとなった試合に先立ち、20日には、出場資格者名簿が公示されている。

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ヤクルトは、主砲の村上宗隆内野手や主将・山田哲人内野手らが順当に名を連ねた。昨年同シリーズで圧巻の投球をみせた奥川恭伸投手はリストから外れている。一方、オリックスは、パ・リーグ屈指の強打者・吉田正尚外野手や、絶対的エース・山本由伸投手らがリスト入り。また、一軍公式戦未登板の2年目・山下舜平大投手の名前もあった。

日本シリーズ出場資格を有する選手は、8月31日現在その球団の支配下選手で、その後引き続きその球団の支配下選手として登録されている選手のうち40名以内に限定。またシリーズの各試合では、この40名の中から26名の選手がベンチに入ることができる。

東京ヤクルトスワローズ

監督

22 髙津臣吾

コーチ

82 松元ユウイチ

89 伊藤智仁

98 石井弘寿

74 杉村繁

78 大松尚逸

75 森岡良介

81 佐藤真一

83 衣川篤史

45 嶋基宏

投手

12 石山泰稚

14 高梨裕稔

15 山下輝

16 原樹理

17 清水昇

19 石川雅規

20 木澤尚文

29 小川泰弘

34 田口麗斗

37 Ｓ．マクガフ

44 大西広樹

47 高橋奎二

50 Ａ．スアレス

54 サイスニード

61 久保拓眞

69 今野龍太

70 小澤怜史

捕手

27 中村悠平

30 西田明央

33 内山壮真

57 古賀優大

内野手

00 奥村展征

1 山田哲人

3 西浦直亨

5 川端慎吾

10 荒木貴裕

13 Ｊ．オスナ

39 宮本丈

55 村上宗隆

58 長岡秀樹

60 武岡龍世

71 赤羽由紘

外野手

0 並木秀尊

2 Ｐ．キブレハン

4 丸山和郁

9 塩見泰隆

23 青木宣親

25 Ｄ．サンタナ

31 山崎晃大朗

49 渡邉大樹

オリックス・バファローズ

監督

78 中嶋聡

コーチ

88 水本勝己

73 高山郁夫

75 厚澤和幸

77 梵英心

79 辻󠄀竜太郎

76 風岡尚幸

81 田口壮

87 齋藤俊雄

投手

11 山﨑福也

12 山下舜平大

13 宮城大弥

16 平野佳寿

18 山本由伸

19 山岡泰輔

20 近藤大亮

21 竹安大知

26 能見篤史

29 田嶋大樹

35 比嘉幹貴

45 阿部翔太

46 本田仁海

54 黒木優太

56 小木田敦也

58 Ｊ．ワゲスパック

59 Ｃ．バルガス

63 山﨑颯一郎

69 Ｊ．ビドル

96 宇田川優希

捕手

2 若月健矢

23 伏見寅威

33 松井雅人

44 頓宮裕真

内野手

3 安達了一

5 西野真弘

6 宗佑磨

9 野口智哉

10 大城滉二

24 紅林弘太郎

31 太田椋

36 山足達也

67 中川圭太

外野手

1 福田周平

7 吉田正尚

38 来田涼斗

41 佐野皓大

50 小田裕也

55 Ｔ－岡田

99 杉本裕太郎