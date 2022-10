ano「普通なのに“変”とか言われる」みんなからの意見にびっくり

anoさんが、10月20日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。初対面したパーソナリティのこもり校長、ぺえ教頭との登場時のトークを紹介します。タレント等で活動中の「あの」さんは、2020年9月に「ano」名義でアーティスト活動を開始。10月12日(水)に新曲『普変』をリリースしました。自身を中心に組んだバンド・I’sでも活動中です。こもり校長:僕らは、はじめましてですよね?ano:はじめましてです。ぺえ教頭:私もanoちゃんはじめてだね。すごくお会いしてみたかったんです。ano:ありがとうございます。うれしい。ぺえ教頭:いい目だ。やっぱり、すごく好きだなぁ(笑)。こもり校長:だいぶ見つめてるね(笑)。ぺえ教頭:こういう、どこのツボを押したらいいかわからない目が好き。ano:こわっ(笑)。こもり校長:こんなに、まじまじと見られることもないですもんね。ano:ないですね。どうしよ……(笑)。こもり校長:ごめんごめん(笑)。私は人一倍見ちゃうのよ。ano:でもうれしいです……(笑)。ぺえ教頭:このSCHOOL OF LOCK! は、10代の生徒(リスナー)がよく聴いてくれている番組なんですけど、anoちゃんはどんな10代だったんですか?ano:ぼくは……暗かったです。なんか気づいたら……みんないない、みたいな(笑)。廊下に1人、みたいな。ぺえ教頭:廊下に1人?ano:みんなは授業を始めてた……みたいな(笑)。ぺえ教頭:なるほどね。みんなは教室に戻ったけど、anoは1人だったのよ(笑)。ano:でもぼくも、普通な感じでやってました(笑)。ぺえ教頭:自分の感覚としては、ってこと?ano:うんうん。こもり校長:普通で悩むことってありました?ano:自分が普通で悩むというよりかは、普通なのに「変」とか言われるから……嫌です。ぺえ教頭:うんうん……anoちゃんって、ずっとこんな感じなの?ano:そうですね。昔はもっとしゃべれなくて、いまはだいぶしゃべれるようになりました。ぺえ教頭:じゃあ、いまの自分って想像できなかったんじゃない? テレビに出てるんだからね。ano:そうですね。考えられない……(笑)。ぺえ教頭:そうだよね。こもり校長:たしかに。僕の勝手なイメージですけど、奇想天外というか。でも(anoさんからしたら)それが普通だから、それを言われるのも嫌ってことですか?ano:「なんでかな?」と悩むというか。普通に発言したこととか、普通な顔してんのに、なんか……瞬きが変だとか言われるとびっくりして、そこで気づくんです。自分がちょっと瞬きの回数が多いんだなって。ぺえ教頭:「多かったのね、ぼく」ってね。ano:瞬きが多くてデカいとか、言葉遣いが変とか、みんなの意見で知りました。この日の放送では、『普通じゃない自分』をテーマに……・「原色の個性的なストリートファッションが好きで、周りから浮いてしまう」という19歳・「趣味が絵を描くことだけど、グロい絵ばかり描いているので普通じゃないのかな」という13歳・「周りと笑いのツボが違って、1人だけ笑っていることがある」という18歳と電話をつなぎました。anoさんは、それぞれのエピソードに共感し「自分らしくいることが特別になる」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! 10/17(月)〜21(金)は、毎日スペシャル授業を開催!★