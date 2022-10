ano「ぼくが歌うべきだな」新曲『普変』はクリープハイプ・尾崎世界観が提供

anoさんが、10月20日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。12日(水)リリースのデジタルシングル『普変』や、今後発表される新曲について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。こもり校長:ano先生は、10月12日に新曲『普変』をデジタルリリースされています。「普通が変」「普通に変」で『普変』ということですが……。ぺえ教頭:深いよね。こもり校長:この曲はクリープハイプの尾崎世界観先生が提供されていますが、どういった経緯で?ano:尾崎さんのラジオに呼んでもらったときに……ぼくは普通にしているんだけど、変な声とかしゃべり方とか言われることが多くて、尾崎さんも声のことでいわれることがあるという話をしていて。そういうのを元にして曲にしたら、救われる人がいっぱいいるんじゃないかなという話をしたら盛り上がって。それで作ってくれた。ぺえ教頭:anoちゃんからお願いしたの?ano:ぼくがラジオ中に、「尾崎さん作ってください」って言ったんです。こもり校長:へぇ~、言うもんですね。ぺえ教頭:勇気あったね。こもり校長:ano先生は、もともとクリープハイプ先生が好きなんですよね?ano:そうですね。よく聴いてました。こもり校長:お願いするのは、緊張しませんでした?ano:しなかったです……中途半端な気持ちではなかったから。ぺえ教頭:なるほどね。しっかりとした覚悟があったのね。こもり校長:すごいよね。こもり校長:この『普変』という曲を受け取ったときは、どういう気持ちだったんですか?ano:感情が湧きました。無感情でいるときが多いんですけど、すごいいろんな感情が湧いて……ぼくが結構送ったんですよ。こういうことを経て、こういう嫌なことがいろいろあって……とか、迷惑なやつを全部送って。ぺえ教頭:うん(笑)。ano:それが曲になった感動もあったし、自分以外のことでもあるというか俯瞰した曲でもあるなと思えて。だから、ぼくが歌うべきだなって思えた。ぺえ教頭:すごいね~。こもり校長:尾崎さんにいろいろ伝えて戻ってきた曲は、自分のことじゃないように思ったんですか? それとも自分を代弁しているように思ったんですか?ano:自分を代弁してくれているように思った。それプラス自分とはまた違って、尾崎さんのなかから出たものだから、いい感じにフィットしました。こもり校長:そして、早くも次の新曲が告知されております。11月25日(金)に全国公開される映画『メイヘムガールズ』の主題歌にano先生が歌う「ンーィテンブセ」が決定したということで。ぺえ教頭:よく読めたね(笑)。こもり校長:これが合っているのかわからないけど(笑)。ano:合ってます。「ンーィテンブセ」。ぺえ教頭:これで合っているのね(笑)。ano:ぼくも初めて言いました、初出し(の情報)なので(笑)。こもり校長:曲は、映画の予告編でちょっとだけ聴けるということです。ano:見てください。こもり校長:そして、なんとテレビアニメ『チェンソーマン』のエンディング・テーマも担当されるということで。ano:いぇーす。校長・教頭:いぇ~す(笑)。こもり校長:これはすごいことですよ。『チェンソーマン』のエンディング・テーマは、毎週担当される方が違うんですよね。ano先生の「ちゅ、多様性。」が、いつ流れるのか……。ぺえ教頭:「ちゅ、多様性。」……多様性を愛す、みたいなこと?ano:違います……(笑)。ぺえ教頭:違うのね、ごめんなさいね(笑)。「ちゅ」がキスかな? と思ったんだけどね。ano:お楽しみなんです。こもり校長:いつ流れるのかも、言えないんですよね?ano:もう、何にも言えないんです。お楽しみです(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! 10/17(月)〜21(金)は、毎日スペシャル授業を開催!★