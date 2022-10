上白石萌歌 aikoにメッセージ「死ぬまで推し続けると思います」aikoも返答

上白石萌歌(adieu)が、10月19日(水)放送のTOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」に出演。同番組の生放送パートにゲスト出演していたaikoさんにメッセージを送りました。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭と、このコーナーを聞いていたaikoさんのコメントとともに紹介します。上白石:今日は、生放送教室にaiko先生が来ていらっしゃるんですよね? aiko先生こんばんは~。先日(10月7日)「ミュージックステーション」で、ご一緒できて嬉しかったです! 私すごくテンションが上がっちゃって、aiko先生に「いつもどんなときも思ってます……!」って、すごい気持ち悪いことを言っちゃいました(笑)。でも本当なんです。ドライヤーしてるときに「aiko先生、元気かな?」って考えたりとか(笑)。とにかくaiko先生のことを考えてる時間は、すごく幸せな気持ちになります。永遠に私の初恋のような……私が死ぬまで推し続けると思います。ずっと歌姫です! また、いつかお会いできると嬉しいです……!こもり校長:……ですって。aiko:めっちゃうれしい。ぺえ教頭:歌姫!aiko:わお。うれしいですよ。こもり校長:「また会いたい」って。aiko:いやぁ、本当に……前回お会いしたときに、萌歌ちゃんが「いつも、ずっと思っています」って言ってくれた言葉が、私のなかでお守りみたいになっていたんです。すごくうれしいメッセージでした。ありがとうございます。こもり校長:いつか「adieu LOCKS!」にも、遊びに行ってください!aiko:行きたいです!ぺえ教頭:2人の話、聞いてみたいね~。aiko:萌歌ちゃんは、言葉の選び方がすごい上手で。いつも心に響くんですよね。こもり校長:僕らもメロメロにしてもらっています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! 10/17(月)〜21(金)は、毎日スペシャル授業を開催!★